Especial Aviación

Aeropuerto El Dorado no ha cumplido recomendaciones para mejorar su capacidad: “Podría llegar a 100 operaciones hora”

Paula Bernal, gerente general de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (Iata) en Colombia, advirtió que de las 23 recomendaciones formuladas para el aeropuerto en su estudio de capacidades de 2023, solo se han cumplido tres.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
27 de febrero de 2026, 6:00 p. m.
El Aeropuerto El Dorado se alista para una billonaria ampliación con el proyecto de el Dorado Max y una inversión cercana a los 13 billones de pesos-
El Aeropuerto El Dorado se alista para una billonaria ampliación con el proyecto de el Dorado Max y una inversión cercana a los 13 billones de pesos- Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Más de Contenido en colaboración

Aunque la insolvencia es legítima y necesaria para quienes enfrentan dificultades reales, no es una estrategia para eludir las obligaciones.

¿En qué casos puede acogerse a la insolvencia económica? Estas son las recomendaciones de Asobancaria

Oinac avanza en un plan que incluirá un nuevo edificio internacional, 330 plazas adicionales de parqueo y cuatro nuevas posiciones de parqueo para aviones.

De 14 aeropuertos con planes de mejoramiento a cargo de Aerocivil, solo seis avanzan a buen ritmo

Claro - API

Claro, la mejor red móvil del país, según la firma Ookla. ¿Cómo lo logró?

Tras más de 15 años de experiencia en el sector privado, Elizabeth Parra busca que la propiedad horizontal tenga representación directa en el Congreso.

Elizabeth Parra quiere ser la voz de la propiedad horizontal en el Congreso: sus propuestas a la Cámara por Bogotá

Para Stock Keeper, crecer no es vender más: es estar preparados para atender una demanda mayor sin sacrificiar servicio ni calidad.

Desde Colombia esta compañía garantiza que no se retrasen los vuelos en más de 300 aeropuertos del mundo

Según Efraín Cepeda, con la Gira Azul ha podido comprobar que después del 8 de marzo tendrán un partido triunfante.

“Vamos a entregar un Partido Conservador triunfante el 8 de marzo”: Efraín Cepeda revela sus cálculos para las próximas elecciones

Hoy, Helicol tiene una flota de ocho helicópteros bimotores que, sumados a las aeronaves de su red de aliados, alcanzan un total de 22 equipos distribuidos en todo el país.

¿Moverse en helicóptero por Colombia? Esta empresa ofrece vuelos chárter a buen precio: “Pueden salir igual que un taxi”

Avianca - API

Más rutas, más desarrollo: así conecta Avianca a Colombia con nuevas oportunidades económicas

Diego Fran Ariza, candidato del Partido de la U a la Cámara de Representantes por Santander.

El plan de Diego Fran Ariza, candidato a la Cámara por Santander, para impulsar la región: “Exigimos justicia. Santander está en cuidados intensivos”