Especial Aviación
Aeropuerto El Dorado no ha cumplido recomendaciones para mejorar su capacidad: “Podría llegar a 100 operaciones hora”
Paula Bernal, gerente general de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (Iata) en Colombia, advirtió que de las 23 recomendaciones formuladas para el aeropuerto en su estudio de capacidades de 2023, solo se han cumplido tres.
27 de febrero de 2026, 6:00 p. m.
El Aeropuerto El Dorado se alista para una billonaria ampliación con el proyecto de el Dorado Max y una inversión cercana a los 13 billones de pesos- Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA