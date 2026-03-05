La capital colombiana y su área metropolitana, incluida la Sabana de Bogotá, mantendrán condiciones climáticas típicas de temporada de transición, con temperaturas frescas, cielo parcialmente nublado y lluvias ligeras a moderadas, según los últimos pronósticos del Ideam.

Pronóstico actualizado para Bogotá y municipios de la Sabana: lluvias intermitentes

Durante el día, Bogotá registrará temperaturas máximas cercanas a los 21 °C, con sensación térmica que puede sentirse un poco más baja debido a la humedad y la nubosidad.

En la madrugada y primeras horas de la mañana, se esperan mínimas alrededor de 12 °C.

En la Sabana de Bogotá, que incluye municipios cercanos como Chía, Zipaquirá, Cajicá y Mosquera, las temperaturas oscilarán entre aproximadamente 11 °C en la madrugada y hasta unos 20 °C en el día.

Las condiciones climáticas similares a las de la ciudad capital se reflejan en una jornada con cielos parcialmente nublados y humedad elevada en gran parte de la región.

Este patrón de temperaturas frescas durante la madrugada y máximas templadas durante el día, es característico del clima de la Sabana y Bogotá, debido a su altitud elevada (aproximadamente 2.640 m sobre el nivel del mar) y su ubicación en la cordillera Oriental de Colombia.

En promedio, la temperatura anual de la capital ronda los 13 °C, con máximas diarias entre 18 °C y 20 °C durante temporadas lluviosas.

El Ideam indica que el clima en Bogotá comenzará con tiempo seco y cielo parcialmente nublado por la mañana.

La probabilidad de lluvias ligeras aumentará en la tarde, especialmente en sectores de occidente y sur de la ciudad.

Hacia la noche, las precipitaciones podrían persistir en el oriente y centro, con cielos mayormente nublados.

En la Sabana, las lluvias ligeras o lloviznas intermitentes también son posibles durante la tarde y primeras horas de la noche.

Esto incrementará la humedad del suelo y el riesgo de superficies resbaladizas en vías rurales y urbanas.

Pronóstico en Bogotá y la Sabana: lluvias ligeras, temperaturas frescas y recomendaciones de abrigo y movilidad según el Ideam. Foto: Ilustración creada por Chat GPT para Semana

Recomendaciones para residentes y visitantes

Ante el pronóstico climático para Bogotá y la Sabana, las autoridades y expertos meteorológicos recomiendan:

1. Planificar desplazamientos con antelación.

La humedad y la presencia de lluvias por la tarde pueden generar retrasos en el tráfico y visibilidad reducida para conductores.

2. Llevar siempre un impermeable o paraguas.

Aunque las lluvias pueden ser ligeras o intermitentes, es común que se presenten durante la tarde y noche en esta época del año.

3. Abrigarse adecuadamente.

Las temperaturas frescas, especialmente en la madrugada y al caer la noche, hacen recomendable usar ropa de abrigo ligera, como suéteres o chaquetas.

4. Cuidar la salud respiratoria y articular ropa según altura.

Bogotá y su Sabana son zonas de elevada altitud, por lo que el clima frío puede afectar la garganta y las vías respiratorias; quienes tienen sensibilidad al frío deben prestarle especial atención.

5. Prestar atención a canales oficiales del Ideam y del Idiger

Las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente, sobre todo con nubosidad y precipitaciones intermitentes, por lo cual es clave consultar boletines actualizados a diario.