Si está en busca de su primer trabajo en Bogotá, o desea cambiar del puesto en el que está actualmente, la Alcaldía anunció que hay más de 8.000 vacantes disponibles en varios sectores de la ciudad hasta el sábado 7 de marzo, a las cuales las personas podrán aplicar de manera virtual.

¿Busca empleo en Bogotá? Unidad móvil llega a Kennedy con más de 8.600 vacantes y postulación gratuita

“La convocatoria incluye 5.971 ofertas que están orientadas a bachilleres, 1.608 a perfiles técnicos y tecnólogos, y 1.028 a profesionales“, detalla la Alcaldía en un comunicado al respecto. La iniciativa hace parte del proyecto “Talento Capital”, de la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE).

“Hoy más que nunca estamos abriendo puertas para que las personas encuentren una oportunidad laboral acorde con su perfil. Estas 8.607 vacantes demuestran que en Bogotá el empleo se mueve todos los días, y que estamos trabajando para que más mujeres, jóvenes y profesionales puedan acceder a un trabajo formal y fortalecer su proyecto de vida”, determinó Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formación de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

¿Cómo postularse a las vacantes que hay en Bogotá?

Los interesados deben registrarse en la página web del Servicio Público del Empleo. Allí se completa la hoja de vida y se aplica a las vacantes que se ajusten a su perfil.

“Asimismo, quienes deseen recibir orientación presencial pueden acudir al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Recibirán acompañamiento para registrar la hoja de vida en la plataforma de empleo, orientación para fortalecer su perfil laboral y formación en habilidades blandas como comunicación asertiva y liderazgo, entre otras”, anunció la Alcaldía.

Al mismo tiempo, la administración distrital puso a disposición unidades móviles de la Agencia Distrital de Empleo que se estarán moviendo por la ciudad cada semana para registrar a las personas en la página del empleo y asesorar sobre vacantes, hoja de vida y búsqueda de nuevos puestos laborales.

La estrategia Talento Capital busca conectar a los bogotanos y bogotanas con vacantes y oportunidades laborales. Foto: Alcaldía de Bogotá

Vacantes disponibles en Bogotá

Analista SIG.

Cartera

Contabilidad

Control y gestión

Impuestos

Operaciones.

Compras.

Relaciones laborales

Servicio al cliente.

Ingeniería logística

Nómina.

Infraestructura TI.

Coordinador de cartera.

Coordinador de impuestos.

Especialista de contabilidad.

Especialista en cuentas por pagar.

Gestor inmobiliario.

Supervisor de zona.

Senior planner.

Gerente líder de producto.

Especialista en marketing bilingüe B2+.

Ingeniero IT de operación y mantenimiento.

Profesional en ingeniería civil, arquitectura o afín del sector construcción.

Traductor.

Senior BIM engineer.

Ingeniero senior eléctrico.

Ingeniero residente auxiliar.

Ingeniero de costos y presupuesto.

Inspector de calidad.

Arquitecto urbanista.

Topógrafo.

Ingeniero BIM.

Ingeniero residente de red.

Residente SST.

Modelador BIM.

Ingeniero eléctrico de sitio.

Dibujante civil.

Ingeniero residente.

Ingeniero junior de control de material y equipo.

Comprador de categoría.

Subgerente MEP.

Ingeniero senior de planeación.

Ingeniero de planeación y control de costos.

Ingeniero senior de edificación.

Inspector SSTA.

Ingeniero junior.

Asistente de pago.

Ingeniero estructural.

Arquitecto senior.

Ingeniero QA/QC.

Ingeniero junior de tráfico.

Ingeniero junior de integración.

Ingeniero RAMS junior.

Maestro de obra.

Ingeniero CDE senior.

Ingeniero senior HVAC.

Residente social.

Ingeniero residente.

Inspector de obra.

Médico general consulta externa.

Enfermero.

Analista de planeación.

Diseñador industrial.