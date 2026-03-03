Para los bogotanos que están en busca de su primer trabajo o de cambiar de su puesto actual, la Alcaldía de Bogotá ha dispuesto de unas unidades móviles que se movilizan por la ciudad con varios servicios para que los ciudadanos se acerquen al mundo laboral. La semana del 2 al 7 de marzo, la unidad estará ubicada en el Centro de Desarrollo Comunitario del barrio Bellavista (calle 38 Sur # 94 C-29) en la localidad de Kennedy.
El proyecto de la Alcaldía y de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, llamado Empleo sobre Ruedas, ofrece a los ciudadanos ofertas en más de 8.600 vacantes en varios sectores de la ciudad con empresas aliadas a la iniciativa. También se ponen a disposición ofertas de formación, conexión a vacantes laborales, habrá asesorías para hacer o mejorar la hoja de vida y el registro del empleado en la Agencia Distrital de Empleo.
“La Unidad Móvil de Atención prestará servicios con horarios de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., y el sábado, de 8:00 a. m. a 12:00 m.“, especifica un comunicado de la Alcaldía.
“La unidad está equipada como una oficina itinerante de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, con rampa de acceso para personas con movilidad reducida, carpas, sillas, televisor, cabina de sonido y paneles solares. Allí, los asistentes podrán registrar su hoja de vida, recibir orientación personalizada, postularse a vacantes y participar en procesos de selección en tiempo real”, amplía el informe.
Además, la Alcaldía aseguró que esta unidad móvil se estará moviendo por las localidades cada semana, por lo que se insta a las personas a estar atentas de las próximas agendas para poder acceder a los servicios, que son completamente gratis.
Algunas de las vacantes disponibles:
- Contabilidad.
- Control y gestión.
- Impuestos.
- Operaciones.
- Compras.
- Relaciones laborales
- Servicio al cliente.
- Ingeniería logística.
- Infraestructura TI.
- Coordinador de cartera.
- Coordinador de impuestos.
- Especialista de contabilidad.
- Gestor inmobiliario.
- Supervisor de zona.
- Senior planner.
- Gerente líder de producto.
- Especialista en marketing bilingüe B2+.
- Ingeniero IT de operación y mantenimiento.
- Profesional en ingeniería civil, arquitectura o afín del sector construcción.
- Traductor.
- Senior BIM engineer.
- Ingeniero senior eléctrico.
- Ingeniero residente auxiliar.
- Ingeniero de costos y presupuesto.
- Inspector de calidad.
- Arquitecto urbanista.
- Topógrafo.
- Ingeniero BIM.
- Ingeniero residente de red.
- Ingeniero eléctrico de sitio.
- Dibujante civil.
- Ingeniero residente.
- Ingeniero junior de control de material y equipo.
- Comprador de categoría.
- Subgerente MEP.
- Ingeniero senior de planeación.
- Ingeniero de planeación y control de costos.
- Ingeniero senior de edificación.
- Ingeniero estructural.
- Arquitecto senior.
- Ingeniero QA/QC.
- Ingeniero junior de tráfico.
- Ingeniero junior de integración.
- Ingeniero RAMS junior.
- Maestro de obra.
- Ingeniero CDE senior.
- Ingeniero senior HVAC.
- Residente social.
- Ingeniero residente.
- Inspector de obra.
- Médico general consulta externa.
- Enfermero.
- Analista de planeación.
- Diseñador industrial.
- Ingeniero ambiental.
- Analista de tesorería.
- Auxiliar o analista de laboratorio.
- Odontólogo general.
- Docente profesional en investigación.
- Médico.
- Psicólogo.
- Profesional logístico y apoyo operativo de nodo.
- Analista contable.
- Analista de facturación.
- Analista de cuenta médica.
- Abogado.
- Comunicador de proyecto.
- Gestor social.
- Diseñador gráfico.
- Enfermero profesional.
- Analista QA.
- Product owner Angular.
- Coordinador de talento humano.
- Administrador de Azure.
- Coordinador de proyecto TI.
- Especialista de trade marketing.
- Contador.
- Director de IT.
- Social media YouTube data analyst.
- Jefe de recursos humanos.
- Abogado inmobiliario.