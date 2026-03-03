Trabajo sí hay en Bogotá: revise las 65 mil vacantes disponibles

La capital colombiana reportó una tasa de desempleo de un 7,5 % en enero de 2026, ubicándose como la ciudad principal con el menor índice de desocupación en el país. La cifra refleja un inicio de año con mayor dinamismo en el mercado laboral de Bogotá.

En ese panorama, más de 65.000 vacantes se encuentran activas, con procesos que en su mayoría se gestionan de manera virtual y sin costo para los aspirantes. Las oportunidades contemplan distintos niveles de experiencia y perfiles, ampliando las posibilidades de acceso al empleo formal.

¿Cómo postularse y qué tener en cuenta?

Para aplicar, los aspirantes deben registrarse en la sección de Semana Empleos, crear o actualizar su perfil profesional y postularse a la vacante que mejor se ajuste a su experiencia y expectativas.

Antes de enviar su hoja de vida, se recomienda verificar que la información esté actualizada, resaltar los logros más relevantes y asegurarse de cumplir con los requisitos establecidos. Además, es clave revisar con atención las funciones y condiciones ofrecidas para tomar una decisión informada.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Analista de planeación – Manufacturas Eliot

Salario: A convenir

Si le motiva trabajar en un ambiente dinámico donde cada día trae nuevos desafíos y oportunidades, esta es su oportunidad.

Responsabilidades:

Análisis y manejo de bases de datos para optimizar procesos.

Desarrollar estrategias para la rotación eficiente de productos.

Planificar el abastecimiento adecuado para los puntos de venta.

Colaborar con diferentes departamentos para mejorar la eficiencia operativa.

Monitorear continuamente las tendencias del mercado para ajustar estrategias.

Requerimientos:

Experiencia previa como analista de planeación o rol similar.

Dominio avanzado de Excel y herramientas analíticas.

Conocimiento en manejo y análisis de bases de datos.

Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir plazos ajustados.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Abogado(a) junior comercial – Arturo Calle

Salario: $3.000.000 a $4.000.000

Arturo Calle está buscando un abogado (a) junior comercial profesional en derecho, con más de 1 año de experiencia en procesos comerciales, alto sentido de responsabilidad, atención al detalle y disposición para aprender y crecer en un entorno corporativo sólido, estructurado y de alto prestigio.

Responsabilidades:

Asesorar en temas legales comerciales y contractuales.

Elaborar y revisar documentos legales y contratos.

Apoyar en la resolución de conflictos legales internos y externos.

Mantener actualizada la documentación legal necesaria para el cumplimiento normativo.

Requerimientos:

Profesional en derecho.

Experiencia mínima de 1 año en roles similares.

Conocimiento en normativas comerciales y contractuales.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Analista de marketing digital – Croydon

Salario: $2.518.000

Como analista de marketing digital, será responsable de fortalecer la presencia digital de la marca.

Responsabilidades:

Creación y planificación de contenidos audiovisuales para redes sociales del canal de Ventas Nacionales, alineados a tendencias y lineamientos de marca.

Gestión de comunidad, protocolos de respuesta y manejo de posibles crisis digitales.

Desarrollo de estrategias digitales, campañas e iniciativas con influenciadores.

Análisis de KPI, pauta publicitaria y generación de informes de resultados.

Identificación de oportunidades, tendencias y apoyo creativo para optimizar procesos y fortalecer la comunicación digital.

Requerimientos:

Tecnólogo o más de vi semestre de carreras de publicidad, marketing, comunicación social o producción de medios audiovisuales.

Experiencia mínima de 2 años como analista de marketing digital o community manager.

Conocimiento avanzado en herramientas como Hootsuite, Facebook Ads y Google Analytics.

Habilidades demostradas en la creación de contenido y manejo de redes sociales.

Capacidad analítica para interpretar datos y optimizar estrategias.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Terapeuta respiratoria – Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

En la Fundación Santa Fe de Bogotá buscamos un terapeuta respiratorio apasionado por la atención humanizada y el cuidado de los pacientes en situaciones críticas.

Responsabilidades:

Hacer evaluaciones detalladas de las funciones respiratorias de los pacientes.

Implementar y supervisar planes de tratamiento respiratorio personalizados.

Colaborar con el equipo médico para optimizar el cuidado del paciente.

Monitorear los signos vitales y ajustar las terapias según sea necesario.

Educar a pacientes y familiares sobre el manejo de equipos respiratorios.

Requerimientos:

Título en Terapia Respiratoria o campo relacionado.

Certificación como terapeuta respiratorio o fisioterapeuta especializado.

Experiencia mínima de 2 años en atención respiratoria en entornos hospitalarios.

Habilidades avanzadas en el uso de equipos de ventilación mecánica.

Compromiso con la atención centrada en el paciente y el trabajo en equipo.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Enfermero(a) profesional para salas de cirugía – Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: $ 4.000.000 a $ 4.500.000

Como profesional de enfermería, tendrá la oportunidad de trabajar en instituciones de tercer y cuarto nivel, participando activamente en el cuidado de pacientes durante el postoperatorio.

Responsabilidades:

Coordinar el equipo quirúrgico durante procedimientos.

Proporcionar soporte a pacientes en recuperación postoperatoria.

Servir de enlace entre quirófano y otros servicios hospitalarios.

Asegurar el cumplimiento de protocolos de salud y seguridad.

Colaborar en la preparación y limpieza del área quirúrgica.

Requerimientos:

Título profesional en Enfermería.

Mínimo 2 años de experiencia en salas de cirugía.

Experiencia en instituciones de tercer y cuarto nivel.

Habilidad para manejar situaciones de estrés.

Disponibilidad para turnos rotativos.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.