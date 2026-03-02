Empiece marzo con trabajo nuevo: miles de vacantes disponibles hoy en Colombia

Marzo arranca con un panorama laboral que muestra señales de recuperación. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para enero de 2026 la tasa de desocupación del total nacional fue de un 10,9 %, mientras que en el mismo mes de 2025 se ubicó en un 11,6 %. Esto representa una reducción de 0,7 puntos porcentuales en comparación anual.

En este escenario, más de 90.000 vacantes se encuentran activas en distintas ciudades del país, lo que abre nuevas posibilidades para quienes buscan incorporarse al mercado laboral o dar un paso diferente en su trayectoria profesional. Las convocatorias contemplan distintos niveles de experiencia y perfiles.

¿Qué cargos se están requiriendo?

La convocatoria está dirigida a la incorporación de talento en áreas como administración, ventas, salud, comunicación, entre otros. Si desea conocer todas las oportunidades disponibles, ingrese a este enlace y postúlese a la oferta que mejor se ajuste a sus aspiraciones. A continuación, le presentamos algunas de las vacantes destacadas.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Stock

Jefe de compras – Bogotá D.C.

Empresa: Croydon

Salario: 6.300.000 a 6.832.000

Este rol clave está diseñado para liderar la gestión eficiente de todas las compras, asegurando un impacto positivo en el rendimiento de la empresa.

Responsabilidades:

Desarrollar y ejecutar estrategias de compras que optimicen costos y calidad.

Negociar contratos con proveedores para asegurar condiciones beneficiosas.

Supervisar y coordinar el equipo de compras, fomentando un ambiente de trabajo colaborativo.

Evaluar y seleccionar proveedores mediante análisis de mercado y tendencias.

Monitorear y mejorar continuamente los procesos de compra para asegurar eficiencia y efectividad.

Gestionar compras de indirectos/suministros.

Gestionar orden de compras y asegurar insumos en la planta.

Manejo de KPI por gestión de compras.

Optimizar costos por categoría.

Requerimientos:

Experiencia comprobada de al menos 3 años como jefe de compras, gerente de compras de indirectos, con manejo de personal o roles similares.

Título universitario en Administración de Empresas, Economía o campos relacionados.

Habilidades excepcionales de negociación y gestión de relaciones con proveedores.

Capacidad para liderar y motivar equipos de trabajo.

Excelentes habilidades de comunicación y toma de decisiones.

¡Aplique acá!

Coordinador(a) punto de venta – Cartagena

Empresa: Arturo Calle

Salario: 2.300.000 a 2.500.000

Arturo Calle requiere personal dinámico y con capacidad para toma de decisiones y liderazgo de equipos que le inspire brindar asesoría de moda y que busque un espacio de crecimiento profesional donde pueda aportar todo su talento.

Responsabilidades:

Liderazgo en todas las funciones de la tienda, manejo de personal y producto.

Cumplimiento de presupuestos comerciales.

Entrega de informes de gestión.

Manejo de indicadores comerciales.

Implementación de estrategias comerciales.

Requerimientos:

Técnico o tecnólogo en ventas o carreras afines.

Experiencia en ventas en almacenes de moda o calzado, mínimo 2 años.

Disponibilidad de tiempo completo.

¡Aplique acá!

Primer empleo en 2026: conozca las vacantes disponibles y cómo postularse

Auxiliar de enfermería – Bogotá D.C.

Empresa: Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Como auxiliar de enfermería, será fundamental para garantizar la comodidad y seguridad de los pacientes durante procedimientos quirúrgicos de alta complejidad.

Responsabilidades:

Asistir en el cuidado integral de los pacientes en el área quirúrgica.

Colaborar con el equipo médico en la preparación y ejecución de procedimientos quirúrgicos.

Monitorear y reportar el estado de los pacientes antes, durante y después de las cirugías.

Asegurar la disponibilidad y buen estado del instrumental y materiales médicos.

Requerimientos:

Título de auxiliar de enfermería o técnico auxiliar de enfermería.

Experiencia mínima de 2 años en áreas quirúrgicas.

Disponibilidad para trabajar turnos rotativos.

Conocimiento en técnicas de asepsia y antisepsia.

Habilidades en atención al paciente y manejo de situaciones críticas.

¡Aplique acá!

Líder contratación servicios farmacéuticos – Bogotá D.C.

Empresa: AXA Colpatria

Salario: A convenir

Como líder de contratación de servicios farmacéuticos, tendrá el desafío de garantizar la disponibilidad y optimización de costos en los medicamentos, trabajando con una red de proveedores estratégicos para el equipo de AXA Colpatria.

Responsabilidades:

Liderar la estrategia de contratación de servicios farmacéuticos.

Gestionar la red de proveedores logísticos.

Optimizar costos de medicamentos intrahospitalarios.

Fomentar relaciones estratégicas con proveedores.

Requerimientos:

Profesional químico(a) farmacéutico(a).

2 años de experiencia en gestión de contratación y análisis de costos.

Experiencia deseable en aseguradoras o IPS.

¡Aplique acá!

Analista de mercadeo y comunicaciones – Medellín

Empresa: Recurso humano Positivo

Salario: 5.000.000

El candidato ideal será parte esencial del equipo de marketing, con el propósito de revolucionar la relación con padres y niños a través de estrategias innovadoras de fidelización y comunicación.

Responsabilidades:

Desarrollar estrategias de marketing digital innovadoras.

Analizar y reportar datos de campañas utilizando Google Analytics y Meta Business Suite.

Diseñar campañas de comunicación efectivas para fidelizar clientes.

Colaborar con el equipo para interpretar tendencias del mercado.

Gestionar y optimizar el contenido para redes sociales.

Contribuir al posicionamiento de la marca en el sector deportivo.

Requerimientos:

Título profesional en Marketing, Comunicaciones o áreas afines.

Experiencia mínima de 4 años como analista de marca y comunicaciones o en roles similares.

Conocimiento avanzado en herramientas como Google Analytics, Excel y Canva Pro.

Habilidades comprobadas en análisis de datos y storytelling.

Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y colaborativo.

Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.

¡Aplique acá!

