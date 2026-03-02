Primer empleo en 2026: conozca las vacantes disponibles y cómo postularse

En 2026, distintas compañías han abierto oportunidades de empleo dirigidas a personas que buscan su primera experiencia formal, con procesos de selección diseñados para perfiles que están comenzando su trayectoria profesional.

Más allá de la experiencia previa, las empresas valoran habilidades como la disposición para aprender, la responsabilidad, el trabajo en equipo y la capacidad de adaptación. Para muchos aspirantes, estas vacantes se convierten en una puerta de entrada al mercado laboral formal y en una oportunidad para fortalecer su hoja de vida.

Las convocatorias están disponibles en diferentes ciudades y cuentan con procesos completamente virtuales, lo que facilita la postulación desde cualquier lugar del país.

¿Cómo postularse?

Quienes estén interesados pueden registrarse en la sección de Semana Empleos, crear su hoja de vida y aplicar directamente a las vacantes activas. Una vez dentro del portal, deben:

Iniciar sesión o crear una cuenta gratuita. Buscar en el campo de búsqueda el cargo o profesión de su interés. Filtrar por ciudad, salario, tipo de contrato o nivel de experiencia. Postularse a las vacantes que se ajusten a su perfil.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas disponibles.

Asesor comercial financiero sin experiencia – Bogotá

Empresa: Mibanco

Salario: 1.850.000 a 2.200.000

¿Le apasiona el mundo financiero y le gustaría iniciar su carrera profesional en un ambiente estimulante? Este rol es ideal para personas con actitud positiva que buscan una sólida carrera en el sector financiero.

Responsabilidades:

Asesorar a los clientes sobre productos financieros.

Gestionar y ampliar la cartera de clientes.

Realizar seguimiento y cierre de ventas.

Requerimientos:

Mínimo título de técnico.

Deseable sin experiencia previa, pero con actitud y ganas de aprender.

Interés en desarrollar carrera como asesor comercial financiero o consultor comercial.

¡Aplique acá!

Encuestador sin experiencia previa – Medellín

Empresa: Centro del Conocimiento Dinámico S.A.S.

Salario: A convenir

Como investigador de encuestas, tendrá la oportunidad de interactuar con diferentes personas mientras recoge información valiosa para los proyectos.

Responsabilidades:

Aplicar encuestas en campo siguiendo los lineamientos del proyecto.

Recolectar información de manera responsable, precisa y cumplida.

Trabajar de manera 100% presencial en campo.

Asegurar la calidad y veracidad de los datos recogidos.

Requerimientos:

Ser mayor de edad.

Contar con teléfono Android en buen funcionamiento, ya que las encuestas se aplican mediante una aplicación móvil.

Disponibilidad de tiempo para cumplir con las tareas asignadas.

Buena actitud, compromiso y responsabilidad.

Excelentes habilidades de comunicación.

¡Aplique acá!

Vacantes disponibles para técnicos y tecnólogos en todo el país: aplique acá

Bachilleres con o sin experiencia Instalador de telecomunicaciones – Bogotá

Empresa empleadora: ManpowerGroup

Salario: 2.000.000

Al ser parte del equipo, tendrá un impacto directo en la satisfacción del cliente, gestionando tareas diarias y optimizando su tiempo al volante.

Responsabilidades:

Realizar instalaciones y mantenimientos de equipos de telecomunicaciones.

Conducir de manera segura y eficiente.

Garantizar la satisfacción del cliente en cada visita.

Requerimientos:

Bachiller académico (grado 11.° certificado).

Moto modelo 2015 en adelante (120cc-200cc).

Licencia A2 vigente.

¡Aplique acá!

Auxiliares de bodega con o sin experiencia – Bogotá

Empresa empleadora: Nases

Salario: A convenir

En este rol, su misión será asesorarlos en sus proyectos, ofreciendo soluciones a través de productos y servicios, utilizando canales digitales y herramientas de venta.

Responsabilidades:

Asesorar a los clientes sobre productos y servicios.

Gestionar operaciones logísticas de la tienda.

Mantener el área asignada en óptimas condiciones.

Fidelizar a los clientes con un excelente servicio.

Cumplir con los indicadores de ventas establecidos.

Requerimientos:

Bachillerato completo.

Aplica experiencia previa en ventas o atención al cliente, ya sea de manera formal o informal.

Habilidad en el manejo de herramientas digitales.

Excelente comunicación y orientación al cliente.

¡Aplique acá!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.