EMPLEO

¿Busca empleo en Cundinamarca? Estas son las vacantes disponibles para hoy

Gran convocatoria laboral abierta.

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Juliana Flórez

Juliana Flórez

22 de abril de 2026 a las 7:41 p. m.
Postulaciones abiertas sin costo.
Postulaciones abiertas sin costo. Foto: Getty Images

Cundinamarca ofrece hoy múltiples oportunidades de empleo, con procesos de postulación ágiles y vacantes en distintos municipios. Su ubicación estratégica en el centro del país impulsa la actividad económica y facilita el acceso a opciones para diversos perfiles.

¿Qué oportunidades hay disponibles?

La convocatoria está orientada a áreas como ventas, servicio al cliente y publicidad, entre otras. Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de las vacantes, registrarse y postularse de forma gratuita ingresando a este enlace.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas destacadas.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con información actualizada puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Mujer trabajando en una oficina.
Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Asesor comercial – Mosquera

Empresa: Kalley

Salario: A convenir

Kalley busca un(a) asesor(a) comercial que ame conectar con las personas, asesorar con autenticidad y hacer que cada experiencia cuente.

Responsabilidades:

  • Brindar una atención cercana y fresca al cliente.
  • Asesorar sobre nuestros productos y sus beneficios.
  • Impulsar las ventas y cumplir el presupuesto asignado.
  • Exhibir la marca con creatividad y entusiasmo.

Requerimientos:

  • Ser bachiller.
  • Mínimo 6 meses de experiencia en ventas (ideal: tecnología, telefonía o electrodomésticos).
  • Conocimientos en servicio al cliente, ventas, mercadeo y exhibición.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Operario comercial – Zipaquirá

Empresa: ManpowerGroup

Salario: $ 1.750.905

Como fontanero en Zipaquirá, será clave en la instalación, mantenimiento y reparación de redes de acueducto, asegurando la calidad y continuidad del servicio para miles de hogares.

Responsabilidades:

  • Realizar la instalación, reparación, mantenimiento y corte/reinstalación de redes de acueducto y alcantarillado.
  • Ejecutar la instalación y reemplazo de medidores de agua asegurando su correcto funcionamiento.
  • Llevar a cabo la detección y reparación de fugas en la red de distribución de agua potable.
  • Realizar visitas técnicas de revisión y atención a solicitudes de usuarios en campo.
  • Gestionar la lectura y reporte de consumos de agua de los medidores.
  • Brindar atención y orientación a los usuarios sobre el servicio de agua potable.
  • Cumplir con los protocolos de seguridad y calidad establecidos para cada intervención.
  • Reportar las novedades y resultados de las actividades diarias al supervisor.

Requerimientos:

  • Bachiller o técnico en carreras relacionadas con servicio al cliente.
  • Experiencia en fontanería básica.
  • Capacidad para leer y manejar direcciones de forma eficiente.
  • Habilidades sólidas de atención al cliente en campo.
  • Orientación al servicio, responsabilidad y actitud proactiva.
  • Disponibilidad para trabajar de forma presencial en Zipaquirá.
  • Se valorará experiencia previa en obras civiles, construcción o mensajería.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Trabajo sí hay en Soacha: vacantes activas para distintos perfiles

Practicante de marketing digital – Bogotá D.C.

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Si está listo para una práctica en social media donde sus ideas se convierten en métricas y resultados, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

  • Operar y apoyar la estrategia de influenciadores y redes sociales para Homecenter y la marca constructora.
  • Alinear las acciones de redes sociales y marketing de influenciadores al calendario comercial y al área digital.
  • Contribuir al posicionamiento de la marca en canales digitales.
  • Apoyar la reducción de chats atendidos por agentes mediante la optimización del chatbot Ana.
  • Mejorar la experiencia del cliente en canales digitales.
  • Estandarizar métricas clave de Botmaker, redes sociales e influenciadores.
  • Realizar seguimiento de métricas de experiencia omnicanal y optimización del chatbot Ana.
  • Gestionar la creación de contenido para redes sociales, incluyendo la aprobación de materiales.
  • Asegurar el cumplimiento del cronograma de publicaciones y campañas.

Requerimientos:

  • Estar cursando últimos semestres de Administración de Mercadeo y Logística Internacional, Comunicación Social y Periodismo, Publicidad o Comunicación Corporativa.
  • Aval por parte de la universidad.
  • No haber firmado contrato de aprendizaje.
  • Excelentes habilidades de comunicación y atención al detalle.
  • Interés en aprender sobre estrategia de influenciadores y chatbots.

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Operador de tienda – Chocontá

Empresa: Tiendas Ara

Salario: $ 1.750.905

Tiendas Ara busca un operador de tienda a tiempo completo en el municipio de Chocontá.

Responsabilidades:

  • Atención al cliente con amabilidad y vocación de servicio.
  • Manejo de caja registradora y procesos de pago.
  • Surtido y exhibición de mercancía en estanterías.
  • Control operativo y aseguramiento de la calidad de productos y procesos.
  • Mantener el orden y limpieza de la tienda.
  • Control y gestión de inventarios.

Requerimientos:

  • Indispensable residir en Chocontá, Cundinamarca.
  • Disponibilidad para llevar a cabo actividades que impliquen esfuerzo físico.
  • Disponibilidad de desplazamiento.

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Creador de experiencia – Bogotá – Soacha

Empresa: Emtelco

Salario: $ 1.750.905 a $ 2.000.000

Emtelco busca personas apasionadas por el servicio al cliente y la retención que deseen hacer la diferencia y generar experiencias memorables.

Responsabilidades:

  • Brindar atención a los pacientes a través de diferentes canales de comunicación.
  • Gestionar y solucionar inquietudes relacionadas con trámites del cliente corporativo.
  • Generar experiencias memorables en el servicio al cliente.

Requerimientos:

  • Técnico graduado o estudios en carrera técnica, tecnológica o profesional.
  • Mínimo 6 meses de experiencia en cargos de servicio al cliente, preferiblemente en contact center.
  • Habilidad para manejar clientes difíciles.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

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