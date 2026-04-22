¿Busca empleo en Cundinamarca? Estas son las vacantes disponibles para hoy

Cundinamarca ofrece hoy múltiples oportunidades de empleo, con procesos de postulación ágiles y vacantes en distintos municipios. Su ubicación estratégica en el centro del país impulsa la actividad económica y facilita el acceso a opciones para diversos perfiles.
¿Qué oportunidades hay disponibles?
La convocatoria está orientada a áreas como ventas, servicio al cliente y publicidad, entre otras. Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de las vacantes, registrarse y postularse de forma gratuita ingresando a este enlace.
A continuación, le presentamos algunas de las ofertas destacadas.
Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con información actualizada puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.
Asesor comercial – Mosquera
Empresa: Kalley
Salario: A convenir
Kalley busca un(a) asesor(a) comercial que ame conectar con las personas, asesorar con autenticidad y hacer que cada experiencia cuente.
Responsabilidades:
- Brindar una atención cercana y fresca al cliente.
- Asesorar sobre nuestros productos y sus beneficios.
- Impulsar las ventas y cumplir el presupuesto asignado.
- Exhibir la marca con creatividad y entusiasmo.
Requerimientos:
- Ser bachiller.
- Mínimo 6 meses de experiencia en ventas (ideal: tecnología, telefonía o electrodomésticos).
- Conocimientos en servicio al cliente, ventas, mercadeo y exhibición.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Operario comercial – Zipaquirá
Empresa: ManpowerGroup
Salario: $ 1.750.905
Como fontanero en Zipaquirá, será clave en la instalación, mantenimiento y reparación de redes de acueducto, asegurando la calidad y continuidad del servicio para miles de hogares.
Responsabilidades:
- Realizar la instalación, reparación, mantenimiento y corte/reinstalación de redes de acueducto y alcantarillado.
- Ejecutar la instalación y reemplazo de medidores de agua asegurando su correcto funcionamiento.
- Llevar a cabo la detección y reparación de fugas en la red de distribución de agua potable.
- Realizar visitas técnicas de revisión y atención a solicitudes de usuarios en campo.
- Gestionar la lectura y reporte de consumos de agua de los medidores.
- Brindar atención y orientación a los usuarios sobre el servicio de agua potable.
- Cumplir con los protocolos de seguridad y calidad establecidos para cada intervención.
- Reportar las novedades y resultados de las actividades diarias al supervisor.
Requerimientos:
- Bachiller o técnico en carreras relacionadas con servicio al cliente.
- Experiencia en fontanería básica.
- Capacidad para leer y manejar direcciones de forma eficiente.
- Habilidades sólidas de atención al cliente en campo.
- Orientación al servicio, responsabilidad y actitud proactiva.
- Disponibilidad para trabajar de forma presencial en Zipaquirá.
- Se valorará experiencia previa en obras civiles, construcción o mensajería.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Practicante de marketing digital – Bogotá D.C.
Empresa: Homecenter
Salario: A convenir
Si está listo para una práctica en social media donde sus ideas se convierten en métricas y resultados, esta oportunidad es para usted.
Responsabilidades:
- Operar y apoyar la estrategia de influenciadores y redes sociales para Homecenter y la marca constructora.
- Alinear las acciones de redes sociales y marketing de influenciadores al calendario comercial y al área digital.
- Contribuir al posicionamiento de la marca en canales digitales.
- Apoyar la reducción de chats atendidos por agentes mediante la optimización del chatbot Ana.
- Mejorar la experiencia del cliente en canales digitales.
- Estandarizar métricas clave de Botmaker, redes sociales e influenciadores.
- Realizar seguimiento de métricas de experiencia omnicanal y optimización del chatbot Ana.
- Gestionar la creación de contenido para redes sociales, incluyendo la aprobación de materiales.
- Asegurar el cumplimiento del cronograma de publicaciones y campañas.
Requerimientos:
- Estar cursando últimos semestres de Administración de Mercadeo y Logística Internacional, Comunicación Social y Periodismo, Publicidad o Comunicación Corporativa.
- Aval por parte de la universidad.
- No haber firmado contrato de aprendizaje.
- Excelentes habilidades de comunicación y atención al detalle.
- Interés en aprender sobre estrategia de influenciadores y chatbots.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Operador de tienda – Chocontá
Empresa: Tiendas Ara
Salario: $ 1.750.905
Tiendas Ara busca un operador de tienda a tiempo completo en el municipio de Chocontá.
Responsabilidades:
- Atención al cliente con amabilidad y vocación de servicio.
- Manejo de caja registradora y procesos de pago.
- Surtido y exhibición de mercancía en estanterías.
- Control operativo y aseguramiento de la calidad de productos y procesos.
- Mantener el orden y limpieza de la tienda.
- Control y gestión de inventarios.
Requerimientos:
- Indispensable residir en Chocontá, Cundinamarca.
- Disponibilidad para llevar a cabo actividades que impliquen esfuerzo físico.
- Disponibilidad de desplazamiento.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Creador de experiencia – Bogotá – Soacha
Empresa: Emtelco
Salario: $ 1.750.905 a $ 2.000.000
Emtelco busca personas apasionadas por el servicio al cliente y la retención que deseen hacer la diferencia y generar experiencias memorables.
Responsabilidades:
- Brindar atención a los pacientes a través de diferentes canales de comunicación.
- Gestionar y solucionar inquietudes relacionadas con trámites del cliente corporativo.
- Generar experiencias memorables en el servicio al cliente.
Requerimientos:
- Técnico graduado o estudios en carrera técnica, tecnológica o profesional.
- Mínimo 6 meses de experiencia en cargos de servicio al cliente, preferiblemente en contact center.
- Habilidad para manejar clientes difíciles.
¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!
Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.