¿Busca empleo en Cundinamarca? Estas son las vacantes disponibles para hoy

Cundinamarca ofrece hoy múltiples oportunidades de empleo, con procesos de postulación ágiles y vacantes en distintos municipios. Su ubicación estratégica en el centro del país impulsa la actividad económica y facilita el acceso a opciones para diversos perfiles.

¿Qué oportunidades hay disponibles?

La convocatoria está orientada a áreas como ventas, servicio al cliente y publicidad, entre otras. Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de las vacantes, registrarse y postularse de forma gratuita ingresando a este enlace.

A continuación, le presentamos algunas de las ofertas destacadas.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con información actualizada puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Asesor comercial – Mosquera

Empresa: Kalley

Salario: A convenir

Kalley busca un(a) asesor(a) comercial que ame conectar con las personas, asesorar con autenticidad y hacer que cada experiencia cuente.

Responsabilidades:

Brindar una atención cercana y fresca al cliente.

Asesorar sobre nuestros productos y sus beneficios.

Impulsar las ventas y cumplir el presupuesto asignado.

Exhibir la marca con creatividad y entusiasmo.

Requerimientos:

Ser bachiller.

Mínimo 6 meses de experiencia en ventas (ideal: tecnología, telefonía o electrodomésticos).

Conocimientos en servicio al cliente, ventas, mercadeo y exhibición.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Operario comercial – Zipaquirá

Empresa: ManpowerGroup

Salario: $ 1.750.905

Como fontanero en Zipaquirá, será clave en la instalación, mantenimiento y reparación de redes de acueducto, asegurando la calidad y continuidad del servicio para miles de hogares.

Responsabilidades:

Realizar la instalación, reparación, mantenimiento y corte/reinstalación de redes de acueducto y alcantarillado.

Ejecutar la instalación y reemplazo de medidores de agua asegurando su correcto funcionamiento.

Llevar a cabo la detección y reparación de fugas en la red de distribución de agua potable.

Realizar visitas técnicas de revisión y atención a solicitudes de usuarios en campo.

Gestionar la lectura y reporte de consumos de agua de los medidores.

Brindar atención y orientación a los usuarios sobre el servicio de agua potable.

Cumplir con los protocolos de seguridad y calidad establecidos para cada intervención.

Reportar las novedades y resultados de las actividades diarias al supervisor.

Requerimientos:

Bachiller o técnico en carreras relacionadas con servicio al cliente.

Experiencia en fontanería básica.

Capacidad para leer y manejar direcciones de forma eficiente.

Habilidades sólidas de atención al cliente en campo.

Orientación al servicio, responsabilidad y actitud proactiva.

Disponibilidad para trabajar de forma presencial en Zipaquirá.

Se valorará experiencia previa en obras civiles, construcción o mensajería.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Trabajo sí hay en Soacha: vacantes activas para distintos perfiles

Practicante de marketing digital – Bogotá D.C.

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Si está listo para una práctica en social media donde sus ideas se convierten en métricas y resultados, esta oportunidad es para usted.

Responsabilidades:

Operar y apoyar la estrategia de influenciadores y redes sociales para Homecenter y la marca constructora.

Alinear las acciones de redes sociales y marketing de influenciadores al calendario comercial y al área digital.

Contribuir al posicionamiento de la marca en canales digitales.

Apoyar la reducción de chats atendidos por agentes mediante la optimización del chatbot Ana.

Mejorar la experiencia del cliente en canales digitales.

Estandarizar métricas clave de Botmaker , redes sociales e influenciadores.

, redes sociales e influenciadores. Realizar seguimiento de métricas de experiencia omnicanal y optimización del chatbot Ana.

Gestionar la creación de contenido para redes sociales, incluyendo la aprobación de materiales.

Asegurar el cumplimiento del cronograma de publicaciones y campañas.

Requerimientos:

Estar cursando últimos semestres de Administración de Mercadeo y Logística Internacional, Comunicación Social y Periodismo, Publicidad o Comunicación Corporativa.

Aval por parte de la universidad.

No haber firmado contrato de aprendizaje.

Excelentes habilidades de comunicación y atención al detalle.

Interés en aprender sobre estrategia de influenciadores y chatbots.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Operador de tienda – Chocontá

Empresa: Tiendas Ara

Salario: $ 1.750.905

Tiendas Ara busca un operador de tienda a tiempo completo en el municipio de Chocontá.

Responsabilidades:

Atención al cliente con amabilidad y vocación de servicio.

Manejo de caja registradora y procesos de pago.

Surtido y exhibición de mercancía en estanterías.

Control operativo y aseguramiento de la calidad de productos y procesos.

Mantener el orden y limpieza de la tienda.

Control y gestión de inventarios.

Requerimientos:

Indispensable residir en Chocontá, Cundinamarca.

Disponibilidad para llevar a cabo actividades que impliquen esfuerzo físico.

Disponibilidad de desplazamiento.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Creador de experiencia – Bogotá – Soacha

Empresa: Emtelco

Salario: $ 1.750.905 a $ 2.000.000

Emtelco busca personas apasionadas por el servicio al cliente y la retención que deseen hacer la diferencia y generar experiencias memorables.

Responsabilidades:

Brindar atención a los pacientes a través de diferentes canales de comunicación.

Gestionar y solucionar inquietudes relacionadas con trámites del cliente corporativo.

Generar experiencias memorables en el servicio al cliente.

Requerimientos:

Técnico graduado o estudios en carrera técnica, tecnológica o profesional.

Mínimo 6 meses de experiencia en cargos de servicio al cliente, preferiblemente en contact center.

Habilidad para manejar clientes difíciles.

¿Cumple con los requisitos? ¡Postúlese aquí!

Para más información sobre estas y otras oportunidades laborales, haga clic en este enlace.