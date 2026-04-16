Trabajo sí hay en Soacha: vacantes activas para distintos perfiles

Soacha se ha consolidado como un punto clave en la dinámica laboral de la región gracias a su ubicación estratégica y su cercanía con Bogotá. Al ser el municipio más poblado de Cundinamarca, concentra una alta demanda de empleo y, al mismo tiempo, una oferta constante de oportunidades para quienes buscan vincularse al mercado laboral, impulsadas por su conexión con la capital y el desarrollo de actividades económicas en la zona.

¿Cómo aplicar?

Si desea conocer todas las ofertas disponibles, ingrese a este enlace, cree un perfil profesional completo y postúlese sin costo a la vacante que más se ajuste a sus aspiraciones.

Tenga en cuenta que una hoja de vida bien estructurada y con información actualizada puede aumentar significativamente sus posibilidades de ser contratado.

A continuación, le presentamos algunas de las vacantes activas.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images

Auxiliar de cocina

Empresa: Compensar

Salario: $ 1.750.905

Si es bachiller y cuenta con un (1) año de experiencia certificada o técnico en cocina o áreas relacionadas con gastronomía y cuenta con más de (6) meses de experiencia certificable como auxiliar de cocina, ¡esta oportunidad es para usted!

Responsabilidades:

Medir, pesar y preparar alimentos, manejo de cocina caliente, fría y primera infancia.

Mantener su estación impecable, cumplir normas de higiene y seguridad.

Recibir, conservar y rotar inventarios, asegurando frescura y calidad.

Colaborar con sus compañeros para lograr un servicio eficiente y armonioso.

Reportar existencias y necesidades de insumos.

¡Aplique acá!

Auxiliar de laboratorio

Empresa: Avidanti

Salario: A convenir

Se buscan talentos con gran sentido humano, profesionales y comprometidos que además inspiren a lograr resultados extraordinarios como equipo.

Requerimientos:

Tiempo de experiencia: Mínima de un (1) año en laboratorio clínico a nivel hospitalario

Formación académica: Técnico en auxiliar de enfermería o laboratorio clínico, con RETHUS, resolución y cursos normativos 3100.

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Asesor de servicio posventa automotriz

Empresa: Soluciones Inmediatas

Salario: $ 1.750.905 a $ 2.300.000

El objetivo del asesor de servicio posventa es garantizar una experiencia de cliente excepcional en el taller de motocicletas, creando relaciones duraderas y aportando a la fidelización.

Responsabilidades:

Garantizar la satisfacción del cliente mediante un servicio posventa eficiente y personalizado.

Gestionar y coordinar las citas y servicios en el taller de motocicletas.

Mantener una comunicación fluida y efectiva con los clientes para asegurar una experiencia positiva.

Colaborar con el equipo técnico para resolver problemas y asegurar la calidad del servicio.

Desarrollar estrategias para mejorar la fidelización de los clientes y aumentar su lealtad.

Requerimientos:

Experiencia mínima de 2 años en roles similares como asesor o consultor de servicio posventa.

Conocimiento en software de gestión de talleres y sistemas CRM.

Excelentes habilidades de comunicación y servicio al cliente.

Capacidad para trabajar en equipo y bajo presión.

Formación académica en áreas relacionadas con el sector automotriz o afines.

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Ejecutivo financiero microcredito

Empresa: Mibanco

Salario: $ 2.209.000 a $ 3.310.000

En este rol, será responsable de gestionar y expandir los servicios de microcrédito, contribuyendo al crecimiento y fortalecimiento de la cartera de clientes.

Responsabilidades:

Gestionar las solicitudes de microcrédito y supervisar el proceso de aprobación.

Coordinar con equipos internos para asegurar la entrega puntual de los servicios.

Analizar datos y tendencias del mercado para optimizar nuestras estrategias de microcrédito.

Colaborar con clientes para entender sus necesidades y ofrecer soluciones personalizadas.

Requerimientos:

Experiencia previa de 1 año en adelante en el sector financiero de microcrédito.

Conocimiento de las normativas y prácticas del sector de microcrédito.

Capacidad para trabajar de manera proactiva y resolver problemas de manera efectiva.

Habilidades de comunicación y negociación sólidas.

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Profesional de selección de talento

Empresa: Soacha

Salario: $ 2.500.000 a $ 2.800.000

Se busca a un reclutador/a masivo/a o especialista en selección de personal entusiasta que potencie el equipo, utilizando su experiencia en selección masiva de personal.

Responsabilidades:

Desarrollar e implementar estrategias de reclutamiento innovadoras.

Liderar procesos de selección masiva para diversos clientes.

Evaluar competencias y habilidades de los candidatos.

Colaborar con líderes de equipo para entender las necesidades de personal.

Gestionar bases de datos de candidatos y mantener registros precisos.

Requerimientos:

Título en Psicología

Experiencia mínima de 2 años como reclutador/a masivo/a o especialista en selección de personal.

Conocimiento en técnicas de selección y evaluación.

Habilidades de comunicación y negociación.

Capacidad para trabajar en un entorno dinámico y bajo presión.

Dominio de herramientas tecnológicas de reclutamiento.

¡Aplique acá!

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