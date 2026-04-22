Bogotá tiene más de 75.000 mil vacantes de empleo activas: aplique aquí sin costo

Bogotá se mantiene como uno de los principales focos de generación de empleo en el país. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para el trimestre móvil diciembre 2025 - febrero 2026 la ciudad registró una tasa de desocupación de 8,2 %, ubicándose entre las de menor desempleo a nivel nacional.

Este comportamiento se refleja en la disponibilidad de más de 75.000 vacantes de empleo activas, aumento las oportunidades para quienes buscan trabajo en la capital colombiana.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de las ofertas haciendo clic aquí. El proceso es 100 % gratuito y virtual.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos se publican vacantes actualizadas todos los días.

Las personas interesadas en aplicar a las vacantes disponibles pueden conocer más información ingresando a la sección de Semana Empleos. Foto: Getty Images/iStockphoto

Analista de datos – Croydon

Salario: $ 2.761.000

Como parte del equipo, será responsable del manejo del Sidde-POS exclusivo para el canal de Embajadores Croydon, así como del seguimiento y emisión de informes basados en los datos ingresados en los sistemas de información.

Responsabilidades:

Gestionar el Sidde-POS del canal de Embajadores Croydon.

Emitir y seguir los informes comerciales.

Manejar la información en los sistemas de los clientes.

Asegurar la precisión de los datos ingresados.

Colaborar con otros equipos para optimizar procesos.

Requerimientos:

Tecnólogo o profesional en Ingeniería de Sistemas, Industrial o carreras administrativas.

2 años de experiencia en análisis de datos comerciales.

Conocimiento en manejo de bases de datos.

Capacidad para interpretar y analizar datos comerciales.

Disponibilidad para trabajar al Sur de Bogotá.

¡Aplique acá!

Psicólogo especialista clínico – Keralty

Salario: A convenir

La organización requiere un profesional en psicología con formación especialista clínica y experiencia en atención terapéutica para fortalecer los servicios de salud mental ofrecidos a la población usuaria.

Responsabilidades:

Realizar evaluación, diagnóstico y tratamiento psicológico a pacientes.

Aplicar pruebas psicométricas y realizar entrevistas clínicas.

Elaborar y gestionar historias clínicas electrónicas.

Diseñar y ejecutar planes terapéuticos individualizados.

Participar activamente en comités clínicos y equipos interdisciplinarios.

Contribuir a la mejora continua de los servicios de salud mental.

Mantenerse actualizado en las últimas tendencias y técnicas de psicología clínica.

Requerimientos:

Título de Psicólogo con especialización o posgrado en Psicología Clínica.

Experiencia demostrable en atención clínica y salud mental.

Manejo de herramientas como historia clínica electrónica pruebas psicométricas y entrevista clínica.

Conocimiento y aplicación de terapias como la cognitivo-conductual individual y familiar.

Capacidad para realizar evaluación diagnóstica y tratamiento psicológico.

Habilidad para trabajar en equipos interdisciplinarios.

Compromiso con la ética profesional y la confidencialidad.

Disponibilidad para modalidad presencial en Colombia.

¡Aplique acá!

Trabajo de fin de semana en Bogotá: vacantes activas para aplicar hoy

Auxiliar de enfermería – Fundación Santa Fe de Bogotá

Salario: A convenir

Como auxiliar de enfermería será fundamental para garantizar la comodidad y seguridad de los pacientes durante procedimientos quirúrgicos de alta complejidad.

Responsabilidades:

Asistir en el cuidado integral de los pacientes en el área quirúrgica.

Colaborar con el equipo médico en la preparación y ejecución de procedimientos quirúrgicos.

Monitorear y reportar el estado de los pacientes antes durante y después de las cirugías.

Asegurar la disponibilidad y buen estado del instrumental y materiales médicos.

Requerimientos:

Título de auxiliar de enfermería o técnico auxiliar de enfermería.

Experiencia mínima de 2 años en áreas quirúrgicas.

Disponibilidad para trabajar turnos rotativos.

Conocimiento en técnicas de asepsia y antisepsia.

Habilidades en atención al paciente y manejo de situaciones críticas.

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Analista de gestión comercial – Caracol Televisión

Salario: $ 2.500.000

Este rol es fundamental para garantizar el flujo correcto de autorizaciones de pauta, el control documental de negociaciones, la confiabilidad de los informes de ventas y el seguimiento a indicadores de gestión comercial y política de precios.

Responsabilidades:

Garantizar el flujo correcto de autorizaciones de pauta en medios de comunicación.

Realizar el control documental de las negociaciones multimedia.

Asegurar la confiabilidad de los informes de ventas generados.

Efectuar seguimiento a los indicadores de gestión comercial.

Verificar el cumplimiento de la política de precios establecida.

Elaborar reportes comerciales estratégicos sobre ventas y desempeño de medios.

Analizar ratings de televisión para la toma de decisiones comerciales.

Gestionar y controlar el proceso de pautas publicitarias.

Apoyar al equipo comercial en la presentación de resultados.

Mantener actualizada la información en herramientas como Proxycom.

Requerimientos:

Tecnólogo en Administración, Mercadeo, Publicidad o afines.

Elaboración de informes de ventas.

Control de negociaciones multimedia en medios de comunicación.

Conocimiento en análisis de ratings de televisión.

Manejo de Excel avanzado y Paquete Office.

Capacidad para analizar indicadores de gestión comercial.

Conocimiento en política de precios.

Habilidad para trabajar de forma coordinada con equipos comerciales y de medios.

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Coordinador comercial – Corautos

Salario: A convenir

Como coordinador comercial automotriz tendrá el reto de liderar y posicionar la nueva línea de negocios para la comercialización de vehículos dentro del segmento de buses.

Responsabilidades:

Liderar la comercialización de vehículos de segmento buses.

Asegurar la rentabilidad y cumplimiento del presupuesto.

Monitorear la satisfacción del cliente y establecer estrategias de mejora.

Requerimientos:

Profesional en Administración de Empresas, Administración de Negocios Internacionales o afines.

3 años de experiencia comercial en el sector comercial automotriz.

Conocimiento en herramientas de gestión de ventas y satisfacción del cliente.

¡Aplique acá!

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