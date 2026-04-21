Trabajo de fin de semana en Bogotá: vacantes activas para aplicar hoy

Las oportunidades laborales para fines de semana son una alternativa para quienes buscan generar ingresos adicionales o combinar el trabajo con otras actividades durante la semana. Este tipo de empleo ofrece mayor flexibilidad en la organización del tiempo y permite mantener un equilibrio entre distintas responsabilidades.

En una ciudad como Bogotá, donde la dinámica laboral es constante, estas vacantes han ganado espacio, ampliando las opciones para quienes requieren jornadas más específicas sin asumir un horario de tiempo completo.

¿Cómo aplicar?

Las personas interesadas pueden consultar el detalle completo de las ofertas haciendo clic aquí.

A continuación, le presentamos algunas oportunidades destacadas. En la sección de Semana Empleos se publican vacantes actualizadas todos los días.

En Bogotá, se abren nuevas oportunidades de empleo todos los días. Foto: Stock / Magneto

Operador de tienda

Empresa: Tiendas Ara

Salario: $ 485.000

Si busca una oportunidad de trabajo medio tiempo que se adapte a su estilo de vida, ¡está vacante es para usted!

Responsabilidades:

Brindar atención al cliente con amabilidad y vocación de servicio.

Manejo de caja registradora y procesos de pago.

Promoción e impulso de productos en tienda.

Apoyo en tareas de limpieza, orden y organización del punto de venta.

Requerimientos:

Residir en Usaquén o Teusaquillo.

Tener disponibilidad para trabajar exclusivamente en jornada de fines de semana.

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Vendedor fines de semana

Empresa: Homecenter

Salario: A convenir

Homecenter está en búsqueda de un asesor de ventas de muebles para fines de semana, cuya misión será conectar con los clientes, brindándoles un servicio excepcional y asesoría personalizada.

Responsabilidades:

Atender y asesorar a los clientes en la tienda.

Presentar y vender muebles de acuerdo con las necesidades del cliente.

Mantener el área de ventas organizada y atractiva.

Alcanzar y superar los objetivos de ventas establecidos.

Participar activamente en el inventario y control de stock.

Requerimientos:

Experiencia previa como asesor de ventas de muebles o similar.

Habilidades en atención al cliente y ventas.

Conocimientos básicos de decoración de interiores.

Disponibilidad para trabajar fines de semana.

Excelentes habilidades de comunicación y negociación.

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Asesor comercial

Empresa empleadora: Lextalento

Salario: A convenir

En este rol, será responsable de brindar atención y asesoramiento en el punto de venta durante los fines de semana, contribuyendo a la satisfacción del cliente y promoviendo las ofertas.

Responsabilidades:

Atender y asesorar a los clientes en el punto de venta.

Promocionar y vender los productos y servicios de la empresa.

Mantener el área de ventas organizada y atractiva para los clientes.

Colaborar con el equipo para alcanzar las metas de ventas establecidas.

Requerimientos:

Experiencia previa como asesor comercial, ejecutivo de ventas, promotor de ventas o roles similares.

Disponibilidad para trabajar los fines de semana.

Excelentes habilidades de comunicación y atención al cliente.

Capacidad para trabajar en equipo y orientación a resultados.

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Ejecutivo(a) comercial de fines de semana

Empresa: Tuya

Salario: $ 524.000

El propósito del rol es realizar abordaje en frío dentro del piso de ventas, brindando un acompañamiento integral a los clientes.

Responsabilidades

Abordar clientes potenciales en el piso de ventas para ofrecer de manera integral y cercana el portafolio de productos financieros, seguros y asistencias.

Registrar información y hacer seguimiento a las solicitudes en las plataformas internas.

Cumplir con los indicadores de productividad, calidad y normatividad, identificando oportunidades comerciales, proponiendo mejoras para la experiencia del cliente y actuando en línea con las políticas y regulaciones de la compañía.

Requerimientos:

Bachiller culminado.

Disponibilidad para laborar de lunes a sábados y dos domingos al mes turnos rotativos.

No necesita tener experiencia previa, en Tuya valoramos el talento, la actitud y las ganas de aprender.

Disponibilidad para un trabajo activo y en movimiento, abordando a los clientes en el piso de venta.

Tener la disposición para interactuar con nuevas personas, generar confianza desde el primer contacto y guiarlas con una asesoría adecuada.

Habilidad para analizar y comprender información de productos financieros, y explicarla de forma clara y asertiva.

Orientación al logro para el cumplimiento de indicadores y metas asociadas a la venta del portafolio de productos y la experiencia del cliente.

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