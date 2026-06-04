Bares del ranking mundial de coctelería se reúnen en la ‘Medellín Cocktail Week’

En los próximos días, uno de los principales bares de Medellín será sede de diversas actividades de demostración con delegados del sector de la coctelería internacional en América Latina. El encuentro se desarrollará en la capital de Antioquia con el fin de analizar las tendencias actuales en el mercado de bebidas.

La agenda de actividades se cumplirá en el marco de la Medellín Cocktail Week, programada del 1 al 5 de junio. Durante estas jornadas, la ciudad recibirá a integrantes de establecimientos incluidos en el listado de The World’s 50 Best Bars, el escalafón de referencia que evalúa este rubro a nivel global.

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Expertos mundiales e insumos locales

Entre los asistentes confirmados se encuentra Lorenzo Antinori, del establecimiento Bar Leone. También participarán Erik Van Beek y Aremi Sánchez, de Handshake, junto a los representantes del proyecto mexicano Arca y la especialista argentina Inés de los Santos.

El director ejecutivo de The Hacienda Group, Samuel Granados, afirmó: “Medellín tiene una relevancia internacional y las figuras de la industria de bares y coctelería muestran interés por conocer la ciudad y ser parte de su crecimiento. Esto demuestra la situación que vive la capital antioqueña y el potencial que tiene para consolidarse como un referente en América Latina”.

La segunda edición de la Medellín Cocktail Week reúne a representantes de varios de los mejores bares del mundo para analizar las tendencias del sector y explorar el uso de materias primas colombianas. Foto: API

El establecimiento Mamba Negra integrará las actividades a través de Mamba Lab, un espacio dedicado a la investigación de bebidas basadas en ingredientes nativos. Este laboratorio funciona como una plataforma de experimentación orientada a acoplar las materias primas del país con los estándares de preparación de la industria.

El director ejecutivo Samuel Granados agregó: “El objetivo es que Medellín avance como un referente de la coctelería en América Latina. El trabajo se enfoca en mostrar la biodiversidad e identidad de Colombia a través de experiencias construidas con materia prima local, aportando al posicionamiento del país en los circuitos internacionales”.

La programación al público incluirá jornadas de preparación conjunta, menús temporales y encuentros de demostración. Esta actividad corresponde a la segunda edición de la Medellín Cocktail Week, una estrategia orientada a la proyección del sector de la hospitalidad en la ciudad.