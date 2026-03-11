Un ranking internacional de turismo incluyó a Medellín entre los 50 mejores destinos del mundo para la vida nocturna en 2026, destacando su vibrante escena de bares, discotecas y zonas de rumba que cada año atraen a más visitantes.

Medellín se consolida como destino global para salir de noche

La ciudad de Medellín volvió a captar la atención de la industria turística internacional al ser incluida entre los 50 mejores destinos del mundo para disfrutar la vida nocturna en 2026, según el ranking publicado por Travel & Tour World.

En el listado, la capital antioqueña ocupa el puesto 44 y comparte presencia con grandes centros turísticos globales, lo que confirma el crecimiento de su oferta de entretenimiento nocturno.

El informe destaca que Medellín ha desarrollado una escena nocturna “vibrante”, impulsada por el aumento de bares, clubes, restaurantes y espacios de música en vivo que atraen tanto a turistas como a residentes.

Esta evolución ha convertido a la ciudad en uno de los destinos más llamativos de América Latina para quienes buscan experiencias nocturnas diversas.

La selección del ranking se basa en varios indicadores, entre ellos el número de bares y pubs disponibles, la cantidad de actividades nocturnas por kilómetro cuadrado, el precio promedio de bebidas, la valoración de los visitantes y los horarios de cierre de los establecimientos.

Estos factores permiten medir el dinamismo de la llamada “economía nocturna”, un sector que incluye desde discotecas hasta festivales culturales.

Según la plataforma turística, este tipo de economía se ha expandido en los últimos años con un crecimiento cercano al 4,9 %.

Esto hace que se haya consolidado como una fuente relevante de ingresos para ciudades con fuerte actividad cultural y turística.

Además, se proyecta que el turismo ligado a festivales alcance ingresos de más de 2 billones de dólares a nivel mundial para 2033.

Zonas emblemáticas de la rumba en Medellín

Entre los lugares que impulsan el reconocimiento internacional de Medellín se destacan sectores como Provenza y el barrio El Poblado, así como Laureles y la tradicional avenida conocida como La 70, espacios que concentran una amplia oferta de bares, discotecas y restaurantes.

El ranking estima que la ciudad cuenta con alrededor de 1.100 bares y pubs, donde el precio de las bebidas puede oscilar entre 3,50 y 9 dólares.

Estos factores, sumados a la diversidad musical y cultural de la ciudad, contribuyen a consolidar una escena nocturna atractiva para visitantes nacionales y extranjeros.

El reconocimiento internacional coincide con el crecimiento del turismo en Medellín.

Este lugar se ha convertido en uno de los destinos más visitados de Colombia por viajeros extranjeros, gracias a su oferta cultural, gastronómica y de entretenimiento.

Este posicionamiento también se suma a otros logros recientes.

Personas disfrutando de la noche en bares, discotecas y espacios de rumba en Medellín, reflejando la energía y el ambiente nocturno que ha posicionado a la ciudad en el ranking mundial.

Por ejemplo, la ciudad fue incluida en la lista Best of the World 2026 de la revista National Geographic, que destaca destinos turísticos por su transformación urbana y su vibrante escena cultural.

En conjunto, estos reconocimientos reflejan cómo Medellín ha logrado proyectarse internacionalmente como una ciudad dinámica, capaz de atraer visitantes no solo por su historia y cultura, sino también por su creciente y diversa vida nocturna.