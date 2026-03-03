Medellín

¿Por qué hay imágenes de la Virgen en el Metro de Medellín? La historia de la fe que ayudó a blindar el sistema en tiempos de violencia

En plena ola de atentados y miedo en los años noventa, la instalación de obras marianas en las estaciones del Metro de Medellín fue una apuesta cultural y simbólica que buscó proteger, cohesionar y generar sentido de pertenencia.

Margarita Briceño Delgado

3 de marzo de 2026, 12:44 p. m.
Imágenes de la Virgen María instaladas en estaciones del Metro de Medellín hacen parte de una apuesta cultural que nació en los años noventa, en medio de la violencia, para fortalecer el sentido de pertenencia y la Cultura Metro.
Imágenes de la Virgen María instaladas en estaciones del Metro de Medellín hacen parte de una apuesta cultural que nació en los años noventa, en medio de la violencia, para fortalecer el sentido de pertenencia y la Cultura Metro. Foto: X @elcolombiano

Cuando el Metro de Medellín comenzó a operar en 1995, la ciudad atravesaba uno de los periodos más violentos de su historia.

En ese contexto, directivos y gestores culturales decidieron encomendar simbólicamente el sistema a la Virgen María, instalando obras de arte en sus estaciones como una estrategia para fortalecer la apropiación ciudadana y convertir el nuevo transporte masivo en un territorio de respeto y encuentro colectivo.

El origen cultural y simbólico de las imágenes marianas en el Metro de Medellín

En el corazón del Metro de Medellín, que hoy moviliza a más de un millón de personas cada día, hay un símbolo que para muchos pasa desapercibido: imágenes de la Virgen María en varias de sus estaciones.

No se trata de un adorno religioso casual, sino del resultado de una decisión cultural profundamente arraigada en la historia reciente de Medellín.

La historia comienza en los años posteriores a 1985, cuando se iniciaron las obras del metro en medio de una de las épocas más violentas de la ciudad.

Atentados con bombas, secuestros, asesinatos selectivos y masacres eran parte de la vida cotidiana.

Esta mezcla de conflictos, desde grupos armados hasta crimen organizado y violencia cotidiana, sumió a Medellín en una zozobra constante mientras la infraestructura de la ciudad se buscaba reconstruir y modernizar.

Ante ese contexto, los líderes del metro entendieron que el reto no era solo construir vías y túneles, sino ganarse el corazón de la ciudadanía.

El miedo y la desconfianza hacia lo público eran tan fuertes que se requería una estrategia de apropiación social que fuera más allá de ingeniería y logística.

De ahí nació la llamada Cultura Metro, una iniciativa destinada a fortalecer el vínculo entre los habitantes y el sistema.

Era el intento de transformar una ciudad marcada por décadas de violencia en algo más que un simple sistema de transporte.

Varias estaciones del Metro de Medellín exhiben imágenes de la Virgen María como parte de un proyecto cultural que surgió en los años noventa para promover respeto, protección simbólica y apropiación ciudadana del sistema.
La inspiración de La Virgen en el arte del Metro de Medellín

Un componente clave de esa estrategia fue el arte. Antes de que el metro comenzara a operar comercialmente en 1995, se conformó un comité cultural, liderado por la artista y gestora Dora Ramírez.

Con esto se buscaba convertir las estaciones y el sistema en una galería a cielo abierto.

Dentro de las decisiones tomadas para ese proyecto artístico estuvo la inclusión de obras de arte mariana a lo largo de diferentes puntos del metro.

Se eligió una figura que, culturalmente, despierta respeto y cariño incluso entre sectores que no profesan la fe católica.

La idea, según quienes la impulsaron, era que el sistema estuviera “encomendado” de manera simbólica a una figura que casi todos los habitantes, independientemente de su credo, reconocieran como un símbolo de protección y cuidado.

Las imágenes de la Virgen en las estaciones del metro son, para muchos habitantes de Medellín, un recordatorio cotidiano de seguridad y esperanza en un espacio que representa tanto el avance de la ciudad como la memoria de tiempos en que esta luchó por reencontrarse.

