Leticia será sede de la cuarta Cumbre de Concordia Amazonas Initiative. El evento cuenta con el respaldo de la Fundación Innovación para el Desarrollo que lidera el expresidente Iván Duque.

Este convoca a empresas, comunidades indígenas, a la sociedad civil y a los gobiernos para dialogar sobre las iniciativas de conservación de esa región fronteriza, así como discutir la financiación de esos proyectos.

Bancada conservadora definirá su declaración política frente al gobierno de Abelardo De La Espriella

El encuentro se llevará a cabo entre este miércoles 22 de julio y el próximo viernes 25