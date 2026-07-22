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Leticia recibe la Cumbre de Concordia Amazonas Initiative en alianza Fundación Innovación para el Desarrollo

El evento se desarrollará entre el 22 y el 25 de julio.

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Redacción Semana
22 de julio de 2026 a las 6:49 a. m.
Leticia será sede de la Cumbre de Concordia Amazonas Initiative.
Leticia será sede de la Cumbre de Concordia Amazonas Initiative. Foto: Juan Carlos Sierra-Semana

Leticia será sede de la cuarta Cumbre de Concordia Amazonas Initiative. El evento cuenta con el respaldo de la Fundación Innovación para el Desarrollo que lidera el expresidente Iván Duque.

Este convoca a empresas, comunidades indígenas, a la sociedad civil y a los gobiernos para dialogar sobre las iniciativas de conservación de esa región fronteriza, así como discutir la financiación de esos proyectos.

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El encuentro se llevará a cabo entre este miércoles 22 de julio y el próximo viernes 25