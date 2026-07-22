Leticia será sede de la cuarta Cumbre de Concordia Amazonas Initiative. El evento cuenta con el respaldo de la Fundación Innovación para el Desarrollo que lidera el expresidente Iván Duque.
Este convoca a empresas, comunidades indígenas, a la sociedad civil y a los gobiernos para dialogar sobre las iniciativas de conservación de esa región fronteriza, así como discutir la financiación de esos proyectos.
El encuentro se llevará a cabo entre este miércoles 22 de julio y el próximo viernes 25
Leticia será sede de la Cumbre de Concordia, en alianza con la Fundación Innovación para el Desarrollo, liderada por el expresidente Iván Duque. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/PpRRc2sYye— Revista Semana (@RevistaSemana) July 22, 2026