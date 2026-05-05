La Alcaldía de Medellín encendió las alarmas por el consumo de alcohol combinado con sueros, hidratantes y energizantes, una tendencia que, lejos de ayudar, puede afectar el equilibrio del organismo y aumentar los riesgos para la salud.

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Alcaldía de Medellín alerta por riesgos al combinar alcohol con bebidas hidratantes y energizantes

La advertencia reciente de la Alcaldía de Medellín pone el foco en una práctica que ha ganado terreno en entornos de fiesta y ocio: mezclar bebidas alcohólicas con sueros de rehidratación, hidratantes deportivos y energizantes.

Aunque para muchos jóvenes esta combinación parece una forma rápida de “recuperarse” o prolongar la noche, las autoridades sanitarias son claras: no solo es ineficaz, sino potencialmente riesgosa para la salud.

De acuerdo con información oficial de la administración distrital, estas bebidas no están diseñadas para consumirse junto con alcohol.

Su composición, rica en sodio, azúcares y electrolitos, puede generar una sobrecarga en órganos como los riñones, especialmente en personas con condiciones médicas preexistentes.

La subsecretaría de Salud Pública ha enfatizado que esta mezcla puede provocar desequilibrios en el organismo y no reduce los efectos tóxicos del alcohol, pese a la creencia popular de que “hidrata” o mitiga el guayabo.

Las autoridades han identificado que estas combinaciones pueden generar una falsa sensación de bienestar o recuperación, lo que a su vez incentiva un mayor consumo de licor.

Este fenómeno, documentado en operativos y campañas de vigilancia sanitaria en la ciudad, incrementa la probabilidad de conductas de riesgo en contextos nocturnos.

Además, el uso inadecuado de los sueros de rehidratación oral ha encendido alertas adicionales.

Aunque se comercializan sin fórmula médica, no son bebidas recreativas, sino productos diseñados para tratar condiciones específicas como la deshidratación por vómito o diarrea.

Consumirlos de manera habitual o como “remedio” para el alcohol puede generar alteraciones en los electrolitos y efectos adversos en el cuerpo.

Las bebidas energizantes, al combinarse con alcohol, pueden alterar la percepción de embriaguez y aumentar los riesgos para la salud. Foto: Foto: Ingimage.

La mezcla de alcohol con sueros, hidratantes y energizantes: un riesgo para la salud

En ese punto, la advertencia local coincide con lineamientos de entidades nacionales como el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

Esta entidad ha reiterado que los sueros de rehidratación oral son productos de uso terapéutico y no deben consumirse de manera indiscriminada.

Su utilización sin necesidad clínica puede implicar riesgos, especialmente en poblaciones vulnerables.

A nivel internacional, organismos como la Organización Mundial de la Salud han advertido que el alcohol por sí mismo tiene efectos deshidratantes y altera el equilibrio de electrolitos en el organismo.

En ese contexto, añadir bebidas con altas concentraciones de sodio o azúcares sin una indicación médica puede agravar ese desequilibrio en lugar de corregirlo.

El caso de las bebidas energizantes introduce un factor adicional de riesgo.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la combinación de alcohol con cafeína puede disminuir la percepción de embriaguez sin reducir sus efectos reales en el cuerpo.

La Alcaldía de Medellín advierte sobre el riesgo de mezclar alcohol con sueros, hidratantes y energizantes 👇https://t.co/xKx47LSxHu — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) May 4, 2026

Esto puede llevar a que las personas consuman más alcohol del que creen tolerar, aumentando el riesgo de intoxicación, accidentes y complicaciones cardiovasculares.

El mensaje institucional también incluye un componente regulatorio: estos productos deben contar con registro sanitario del Invima y no pueden venderse en bares, discotecas o eventos masivos como si fueran bebidas de consumo libre.

Asimismo, su uso en menores de edad o en personas con enfermedades cardíacas, renales o hipertensión debe estar supervisado por profesionales de la salud.

En conjunto, las autoridades coinciden en un punto clave: no existe evidencia científica que respalde que los sueros, hidratantes o energizantes contrarresten los efectos del alcohol.

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Por el contrario, su uso en este contexto puede generar una falsa sensación de control que termina elevando los riesgos.

Esta advertencia busca frenar una práctica que, lejos de ser inofensiva, se perfila como un problema emergente de salud pública.