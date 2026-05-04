Un soldado muerto y otro herido tras intensos combates entre el Ejército y disidencias en Antioquia

Un soldado muerto y otro gravemente herido dejó un fuerte combate entre el Ejército Nacional e integrantes de las disidencias de las Farc en la vereda Palmichal, municipio de Briceño, en Antioquia, durante la madrugada de este lunes 4 de mayo.

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Los soldados que participaron en esta operación militar pertenecen al Batallón de Acción Directa y Reconocimiento N.° 7, que siguen recorriendo los puntos complejos donde hay presencia de grupos ilegales.

“En medio de la reacción, fue impactado con un disparo nuestro #HéroePorSiempre soldado profesional Donar Herlinton Perenguez Revelo, quien recibió atención inmediata por parte de enfermeros de combate; sin embargo, falleció a causa de la gravedad de sus heridas”, informaron desde la institución militar.

Asimismo, indicaron que el uniformado que terminó lesionado no ha podido ser extraído de la zona por las complejas condiciones climáticas en esta zona de Antioquia. Se desconoce la plena identidad de este uniformado que está herido.

“Este Comando lamenta profundamente lo ocurrido y expresa un respetuoso mensaje de solidaridad y condolencias a los familiares y amigos de nuestro uniformado asesinado. Así mismo, dispuso de un equipo interdisciplinario para acompañar a sus seres queridos en este difícil momento”, agregó el Ejército.

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Desde el Ejército señalaron que no van a cesar las operaciones contra los grupos armados ilegales que delinquen en el departamento de Antioquia y que se dedican al narcotráfico, al cobro de extorsiones, entre otras acciones.

“El Ejército Nacional continuará adelantando operaciones ofensivas en contra de los grupos armados organizados que delinquen en la región, con el objetivo de ubicar a los responsables de este hecho y neutralizar su accionar criminal, contribuyendo a la seguridad y tranquilidad de los habitantes”, finalizó.