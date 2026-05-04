El Aeropuerto Internacional José María Córdova, que sirve a Medellín y al oriente antioqueño, es considerado el segundo más importante del país. El gran problema de esta terminal es que para el año 2025 registró una sobrecarga de pasajeros de aproximadamente un 30 %, lo que ha generado presiones sobre su capacidad operativa.

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Por esta razón, el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) firmaron un plan de choque con el fin de ampliar la capacidad operativa del aeropuerto y, asimismo, mejorar la calidad de servicio prestado en la terminal.

“Las obras de optimización del Aeropuerto José María Córdova son una apuesta por mover mejor a Colombia (...) Ponemos en marcha obras que responden a la necesidad real de las regiones y fortalecen una infraestructura clave para la conectividad del país”, comentó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

En ese contexto, se dio inicio a una serie de obras de optimización que buscan mejorar la atención de los pasajeros y ampliar la capacidad del aeropuerto. Según se informó, estas intervenciones incluyen un total de 26 obras de optimización, entre las que se destacan la construcción de una nueva sala de abordaje nacional, la ampliación de las posiciones de check-in y la instalación de seis nuevos equipos de Biomig.

“Cada mejora o adecuación que hagamos en nuestros aeropuertos es una puerta que se abre para la inversión, el empleo y el crecimiento, significando una apuesta a la conectividad, competitividad y desarrollo regional”, afirmó Oscar Torres, presidente de la ANI.

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Con la ejecución de estas mejoras, se espera que la capacidad del aeropuerto aumente hasta 17,5 millones de pasajeros anuales, lo que permitiría aliviar la congestión y mejorar los tiempos de atención en diferentes procesos dentro de la terminal.

Adicionalmente, se tiene estimado un plan maestro de largo plazo, cuyo costo total se estimaría en cerca de 22 billones de pesos y que se desarrollaría en varias fases hasta 2055, para cuando se espera tener una segunda pista y una segunda terminal aérea en el municipio de Rionegro.

El aeropuerto José María Córdova de Rionegro espera una gran adecuación para poder tener un flujo de pasajeros mucho mejor. Foto: Semana

El inicio de estas obras se formalizó con la firma de un otrosí al contrato de concesión, el cual representa una inversión menor frente a los recursos inicialmente proyectados. Según se indicó, este ajuste equivale a apenas el 0,75% de los dineros prometidos por parte del Gobierno Nacional para la modernización integral del aeropuerto.

En términos operativos, las intervenciones buscan optimizar procesos clave como el embarque de pasajeros, el registro en aerolíneas y los controles migratorios, aspectos que han sido señalados como críticos ante el aumento del tráfico aéreo.