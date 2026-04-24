Ministerio de Transporte da luz verde a obras en el Aeropuerto José María Córdova

Este viernes, 24 de abril, el Ministerio de Transporte puso en marcha la realización de una intervención inmediata del aeropuerto internacional José María Córdova, de Rionegro. Los hechos ocurren luego de que la entidad informara sobre el crecimiento imprevisto de pasajeros que se han presentado en los últimos tiempos.

Avianca denuncia a “pasajera disruptiva”: agredió a trabajadora e intentó forzar el acceso a zonas restringidas

Por esta razón, se realizó una firma de acta con la presencia de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), junto al Establecimiento Público Aeropuerto Olaya Herrera y el concesionario AIRPLAN, donde implementaron un plan de choque para realizar lo más pronto posible las medidas que permitan ampliar la capacidad de la infraestructura del aeropuerto.

El objetivo de las entidades es que la terminal aérea tenga la capacidad de recibir un total de 17 millones de pasajeros al año.

“Las obras de optimización del Aeropuerto José María Córdova son una apuesta por mover mejor a Colombia, por acompañar el crecimiento de Antioquia y por seguir llevando inversión a proyectos que impactan la vida de la gente. Ponemos en marcha obras que responden a la necesidad real de las regiones y fortalecen una infraestructura clave para la conectividad del país”, comentó la ministra de Transporte, Mafe Rojas.

Obras e intervenciones por parte del Gobierno Nacional

El proyecto va a tener un total de 11 obras integrales que tendrán 15 intervenciones en el área de check-in, plataforma y filtros de seguridad en el aeropuerto. Asimismo, se realizará la construcción de una sala de espera remota nacional junto con una sala de reclamo de equipaje remoto nacional.

Refiriéndose a los puntos internacionales del aeropuerto, se tendrá un nuevo centro de conexiones internacionales.

Las intervenciones buscan ampliar la capacidad del terminal aéreo hasta 17 millones de pasajeros al año Foto: Ministerio de Transporte - API

Adicionalmente, se construirán dos nuevas plataformas para que las aeronaves que ingresen a la terminal aérea puedan parquearse mientras reciben a los pasajeros. Esto permitirá que incremente la posibilidad de operación remota en el aeropuerto, pasando de 24 a 28 operaciones por hora, permitiendo una mayor eficiencia dentro de los procesos de ingreso, salida y atención de vuelos nacionales e internacionales.

Otras intervenciones son la obra de una nueva sala de espera que estará ubicada en el primer piso del aeropuerto. Permitiendo el aumento de 24 posiciones en el área de ‘check-in’, pasando de un total de 56 módulos a 80.

Finalmente, será incorporado un esquema, el cual brindará nuevas inversiones para poder atender la demanda de pasajeros e impulsar la ejecución de obras prioritarias, por medio de condiciones que estén orientadas a la eficiencia y protección de los recursos públicos que ofrece la terminal.

“Cada mejora o adecuación que hagamos en nuestros aeropuertos es una puerta que se abre para la inversión, el empleo y el crecimiento, significando una apuesta a la conectividad, competitividad y desarrollo regional”, afirmó Oscar Torres, presidente de la ANI.