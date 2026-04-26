Así está la vía Panamericana tras el criminal ataque de las disidencias de las Farc en el Cauca

Luego del ataque registrado el pasado 25 de abril en el sector de El Túnel, en el municipio de Cajibío, Cauca, este domingo fue nuevamente habilitada la vía Panamericana. El hecho violento ha dejado un saldo trágico de al menos 20 personas fallecidas y decenas de lesionados, de acuerdo con el reporte entregado por las autoridades del departamento.

“En tiempo récord restablecimos la movilidad en el sector El Túnel, Cajibío, gracias al compromiso y trabajo de nuestros colaboradores. Esta vía conecta territorios, bienestar y oportunidades para toda la comunidad”, se lee en una publicación hecha a través de X.

En tiempo récord restablecimos la movilidad en el sector El Túnel, Cajibío, gracias al compromiso y trabajo de nuestros colaboradores. Esta vía conecta territorios, bienestar y oportunidades para toda la comunidad. pic.twitter.com/vW2uDuIWtF — @nuevocauca (@nuevocauca) April 26, 2026

Este episodio se suma a otros actos violentos ocurridos recientemente en el Cauca y en distintas zonas del sur del país, lo que ha llevado a un estado de alerta tanto en entidades locales como en organismos del orden nacional, que siguen evaluando la situación de seguridad en la región.

Además, según lo informado por el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, entre las víctimas mortales se encuentran 15 mujeres y 5 hombres, todos adultos. Asimismo, se reportaron 36 personas heridas, tres de ellas en estado crítico bajo atención en cuidados intensivos. En cuanto a los menores afectados, cinco fueron atendidos y se encuentran fuera de peligro.

Víctima de atentado en vía Panamericana era una lideresa de Patía, Cauca: murió junto a dos hermanas

La vía Panamericana fue habilitada luego de que se lograra intervenir el enorme cráter, de aproximadamente cinco metros de profundidad, que había dejado incomunicado al departamento, como consecuencia del atentado terrorista atribuido a disidencias de las Farc.

“El Cauca no puede seguir enfrentando solo esta barbarie”, expresó el gobernador Octavio Guzmán, quien se mantuvo atento a la actualización del balance de víctimas tras la tragedia.

El Consorcio Nuevo Cauca puso en marcha las labores de recuperación de la capa asfáltica en el sector del Túnel. Foto: Consoricio Nuevo Cauca

Durante la crisis, las autoridades realizaron un Consejo de Gobierno donde se tomaron decisiones para mejorar la seguridad, ayudar a las familias afectadas y asegurar la entrega de ayudas humanitarias y apoyo psicológico para quienes fueron impactados por el atentado.

Junto con las personerías de Piendamó y Cajibío, se está trabajando en la identificación de las víctimas. Este proceso es importante para facilitar la entrega de los cuerpos a sus familiares y acelerar los trámites necesarios.

Además, como respuesta institucional, la Gobernación del Cauca declaró tres días de duelo en honor a las víctimas civiles. Asimismo, anunció la realización de un acto conmemorativo en los próximos días, en el que se espera la participación de distintos sectores sociales, comunitarios e institucionales del departamento.