Dos mujeres fueron asesinadas en Amalfi, cerca de la zona en la que derribaron el helicóptero de la Policía

Hay consternación en el municipio de Amalfi, Antioquia, por el asesinato en las últimas horas de dos mujeres.

Fuentes consultadas por SEMANA revelaron que los hechos sucedieron en la vereda Naranjal, en un sector conocido como La Sirena.

Al conocerse la noticia, desde la Alcaldía de Amalfi gestionaron el movimiento de funcionarios para la inspección de los cadáveres y el traslado de los cuerpos a la morgue municipal.

El doble asesinato ocurrió en una zona cercana al sitio en el que disidentes de las Farc derribaron un helicóptero de la Policía el 21 de agosto de 2025, hechos que dejaron 13 policías muertos.

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Las víctimas fueron identificadas como Nelfi Hincapié y su hija Karina Cortés.

Las dos pertenecían a una familia que se dedica a la minería.

En la zona de Amalfi, según información de las autoridades, el Frente 36 de las disidencias de las Farc y el ELN están muy presentes.

Estos dos homicidios se suman al de Karol Daniela Cuartas, una mujer de 20 años que había sido secuestrada por el ELN en el corregimiento de Raudal Viejo, ubicado en Valdivia, Norte de Antioquia.

Karol Daniela Cuartas, secuestrada y asesinada en Valdivia. Foto: Redes sociales.

Según las autoridades, integrantes del ELN la sacaron a la fuerza de su casa y la tuvieron secuestrada desde el 11 de abril.

Su cadáver fue abandonado en una vía terciaria en inmediaciones de un sector conocido como Doradas Bajas y hallado el 27 de abril.

Las versiones que investigan las autoridades sugieren que la joven fue secuestrada y asesinada porque se le vinculó con un supuesto miembro del Clan del Golfo, aunque esto no ha sido confirmado.

Su caso ocurre en un momento de aumento de problemas de seguridad en Antioquia.

“Somos tropas del Batallón de Infantería No. 31 Rifles, venimos realizando presencia en Raudal Viejo, en Valdivia, Antioquia, con el propósito de acompañar a la población civil y fortalecer la seguridad en la zona; seguimos adelantando operaciones, adelantando todas nuestras capacidades disponibles y enfrentando a los grupos ilegales”, dijo un militar desde la zona, cuyo pronunciamiento fue divulgado en las redes sociales de la Séptima División del Ejército.

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En Briceño, por ejemplo, en las últimas horas se conoció de un menor de 13 años que fue herido por delincuentes del Frente 36 de las disidencias de las Farc.

Más de 2.100 personas fueron desplazadas por las disidencias del frente 36 de las FARC en Briceño, Antioquia. Foto: Semana

En esa misma población, varias familias han sido desplazadas por el conflicto entre ese grupo armado y el Clan del Golfo; el alcalde fue amenazado y su personero dejó el cargo aduciendo motivos personales.

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