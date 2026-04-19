Revelan impactantes videos del ataque a helicóptero que dejó 13 policías muertos en Antioquia

La Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló grabaciones desconocidas del ataque terrorista que protagonizaron las disidencias de las Farc, comandadas por alias Calarcá, contra un helicóptero de la Policía Nacional en Antioquia ocurrido el 21 de agosto de 2025. La acción criminal dejó 13 uniformados muertos.

Los impactantes videos fueron captados por una cámara GoPro que fue instalada en el casco de uno de los policías que perdió la vida, y cuyo contenido hace parte del expediente que abrieron en Estados Unidos y Colombia para esclarecer lo sucedido. Como se recordará, la aeronave era propiedad de los norteamericanos.

Los hechos tuvieron lugar en la mañana de ese jueves cuando los uniformados de la Dirección de Antinarcóticos se desplazaron desde Caucasia en helicópteros con destino a la zona rural de Amalfi. Una vez descendieron, fueron recibidos por la guerrilla con ataques con explosivos a través de drones.

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El minuto a minuto

El periodista Ricardo Calderón comenzó contando que a las 9:15 a. m. los 30 policías se embarcaron en dos helicópteros Black Hawk con la misión de erradicar cultivos ilícitos en esa zona de Antioquia, bajo el control de las disidencias: “Después de 21 minutos de vuelo, a las 9:36 de la mañana, los helicópteros desembarcaron a los uniformados y regresaron a la base”, dijo el comunicador.

A las 10:08 a. m., los policías notificaron a la tripulación los primeros ataques y reportaron que dos integrantes estaban heridos, por lo que debían ser extraídos de la zona. En un fragmento de la grabación de Noticias Caracol se registró el mensaje de los pilotos: “Están atacando a Alemania. (…). Dron y tatucos”.

A las 10:15 a. m., en el terreno, los uniformados siguieron alarmando por la situación: “Halcón, se escucha por IRS30 que están esperando a que nos reagrupemos para tirar otro”. A las 10:35 a. m., los helicópteros llegaron a la zona para tratar de extraer a los policías. Desde el aire, la tripulación intentó esquivar los drones, y la conversación de los pilotos también fue puesta en evidencia en el informe periodístico.

#Exclusivo | La Unidad Investigativa de Noticias Caracol revela videos desconocidos que dejan en evidencia lo que realmente sucedió en el ataque contra un helicóptero Black Hawk de la Policía en el que murieron 13 uniformados en Amalfi, Antioquia, en agosto de 2025. Las… pic.twitter.com/G6izPfrehT — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 20, 2026

El ataque mortal

Cuando uno de los helicópteros logró aterrizar, una parte del grupo de policías empezó a embarcar. El uniformado que llevaba la cámara en el casco también lo estaba haciendo y, en ese instante, alcanzó a registrar la explosión de un cilindro bomba que estaba a su lado, y que fue el que les cobró la vida a los 13 funcionarios, incluida la suya.

Solo hasta la madrugada del viernes fue posible rescatar a los cuatro heridos y extraer los cadáveres, tal como lo registró SEMANA.

Además, la Unidad Investigativa de Noticias Caracol conoció los testimonios de dos fuentes que colaboran con el FBI, clave para determinar los hechos: “Les contaron a los agentes que la zona donde aterrizó el helicóptero había sido plantada con cilindros bomba desde dos años atrás por el frente 36 de las disidencias de las Farc”.

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Sobre el artefacto, se detalló: “Explicaron que a los dispositivos que activan los cilindros se les cambian las pilas una vez al año para garantizar su activación a control remoto”.

La lupa está puesta sobre las disidencias de las Farc que comanda alias Calarcá. Para ese momento, hacían parte de su grupo, ahora se cree que lo traicionaron y pasaron a trabajar bajo los intereses de alias Iván Mordisco.