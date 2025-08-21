Suscribirse

Nación

Los rostros de la tragedia en Amalfi: Estos son los 12 policías asesinados en atentado a helicóptero

El director de la Policía, general Carlos Triana, reveló la identidad de los uniformados que murieron en la escalada terrorista.

Redacción Semana
22 de agosto de 2025, 3:07 a. m.
No
Los policías fueron asesinados cuando adelantaban operativos de erradicación de cultivos ilícitos. | Foto: No

Colombia vivió un nuevo día de violencia y dolor, después de los atentados terroristas que se ejecutaron en Cali, Valle, y en Amalfi, Antioquia. En este último municipio fueron asesinados 12 policías cuando acompañaban, desde un helicóptero, las operaciones de erradicación de cultivos ilícitos que se adelantan en esa región del país.

El general Carlos Triana, director de la Policía, publicó a través de su cuenta de X una sentida imagen que deja ver el rostro de la tragedia de los uniformados que perdieron la vida, cuando realizaban su labor para proteger a Colombia y fortalecer la lucha contra el narcotráfico.

En medio de su publicación, el general Triana manifestó: “Hoy es un día de luto para la Policía Nacional y para Colombia. El terrorismo segó la vida de 12 valientes policías y dejó heridos a otros cuatro. Toda nuestra solidaridad con sus respetadas familias, con el compromiso de dar con el paradero de estos criminales, que no son otra cosa que vulgares narcotraficantes”.

En la imagen publicada se observa que las víctimas mortales de este hecho fueron el mayor Carlos Mateus, el subteniente Nicolás Ovalle, el subintendente José Camacho y nueve patrulleros identificados como Michael Astaiza, Jhonatan Jiménez, Richard Lagos, Yeison Samboni, José Valera, Neyver Vásquez, Rafael Anaya, Edwin Zuñiga y Juan Guzmán.

La Fiscalía General de la Nación confirmó en las últimas horas que detrás de este crimen estaría el frente 36 del autodenominado Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc, liderado por alias Calarca, el delincuente que estuvo buscando la paz con el actual Gobierno, pero sus intenciones solo se quedaron en palabras.

Jornada de horror: más de diez muertos dejan atentados contra la Fuerza Pública

El director de la Policía confirmó con la identidad de los uniformados: “Hemos dispuesto de las máximas capacidades institucionales para identificar y ubicar a los asesinos de nuestros policías y arreciar la ofensiva contra estas estructuras criminales, llámense disidencias, ‘Clan del Golfo’ o Junta del Narcotráfico”.

El general Triana reconoció que este hecho fue una “cuota de sacrificio muy alta”, pero anunció que se fortalecerá toda la ofensiva para “doblegar a los enemigos” de Colombia.

Las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación también han desplegado todas sus capacidades para dar con los responsables de este atentado, que dejó 12 uniformados asesinados, y el carro bomba que explotó en pleno casco urbano de la ciudad de Cali.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Vicky Dávila hace una petición al presidente Donald Trump por la grave situación de orden público en Colombia

2. Desafío Siglo XXI: Rosa no ocultó disgusto y explotó contra Rata; no se guardó nada

3. Pasajeros graban aterrador momento a bordo: parte del ala se desprende y genera caos en pleno vuelo

4. ¿Indulto en camino? Erik y Lyle Menéndez enfrentan nuevo revés en su libertad condicional

5. Millonarios iba por este técnico extranjero, pero se echó para atrás: dirigió a Atlético Nacional

LEER MENOS

Noticias relacionadas

AmalfiAntioquiaPolicíaatentado

Noticias Destacadas

La periodista Laura Camila Blanco

“Es un peligro para la sociedad”: envían a la cárcel al exnovio de la periodista Laura Camila Blanco Osorio

Redacción Semana
No

Los rostros de la tragedia en Amalfi: Estos son los 12 policías asesinados en atentado a helicóptero

Redacción Semana
Los hechos sucedieron este jueves, 21 de agosto.

Oleada terrorista sacude a Colombia: 18 muertos tras atentados en Cali y ataque contra helicóptero en Antioquia

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.