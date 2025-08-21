Balance oficial de atentado terrorista en Cali: cifra de muertos y heridos aumentó

Tras el atentado ocurrido esta tarde de jueves en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez, en Cali, el alcalde Alejandro Eder anunció una serie de medidas.

El mandatario las dio a conocer a través de la red social X, donde anunció restricción de movilidad para camiones de más de cuatro toneladas en la ciudad.

“Cali vuelve a ser víctima de un ataque narcoterrorista. Hace pocos minutos estalló un camión en las afueras de la base aérea, con un saldo de varios muertos y heridos, no nos vamos a doblegar ante los terroristas”, dijo.

“Hablé con el comandante de Policía de Cali y le ordené asegurar todas las entradas de la ciudad de manera inmediata; vamos a restringir el tráfico o el tránsito de camiones de cuatro toneladas o mayores a partir de las 7 de la noche hasta las 4 de la mañana, hasta nueva orden”, indicó Eder.

Además, pidió a los caleños estar alertas para evitar un nuevo atentado. “Pido a la ciudadanía que si tiene información de este ataque o alguno otro que se esté planeando, que llame a la línea 123, donde ofrecemos hasta 400 millones de pesos por información que nos permita capturar a los responsables”, informó.

Según la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), el atentado terrorista perpetrado con un carro bomba ocurrió sobre las 14:50 horas de este jueves 21 de agosto.

La Alcaldía de Cali, tras conocer lo sucedido, instaló un puesto de mando unificado para atender la situación.

Desde allí han estado informando sobre el número de víctimas.

Este es el balance oficial del atentado terrorista en Cali

La Secretaría de Salud reporta cincuenta personas lesionadas y seis fallecidas.

Explosión frente a la base aérea Marco Fidel Suárez, en Cali. | Foto: Raúl Palacios

Agentes de tránsito realizan desvíos sobre la carrera octava, desde la calle 59 hasta la calle 44, con el apoyo de la Policía de Tránsito y Transporte.

Se realiza el cierre del Túnel Mundialista preventivamente por instrucción de la Policía Metropolitana de Cali.

Se realiza el cierre preventivo de la calle 5 con carrera 80, en inmediaciones del batallón de la Tercera Brigada.

Por prevención, se realizan cierres en el perímetro del comando de la Policía Metropolitana de Cali, sobre la carrera 1 con calle 21.

Emcali activó grupos operativos para restablecimiento del servicio de energía en la zona y atender afectaciones a la infraestructura eléctrica.