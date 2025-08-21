Suscribirse

Nación

Policía confirma siete muertos y seis heridos, tras derribamiento de helicóptero en Antioquia

En la región delinquen el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc.

Redacción Semana
21 de agosto de 2025, 7:09 p. m.
¿Qué estaba haciendo el helicóptero de la Policía derribado durante un ataque armado en Amalfi, Antioquia? | Foto: Daniel Reina

Fuentes de la Policía confirmaron, de manera parcial, la muerte de siete personas y otras seis más heridas de gravedad durante el ataque armado a un helicóptero de la Policía que fue derribado en Amalfi, Antioquia.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, condenó el ataque criminal.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro, confirmó que un helicóptero de la Policía fue derribado durante un ataque armado en la lucha contra el narcotráfico en Antioquia.

El jefe de Estado confirmó en las redes sociales que un técnico murió en medio de la acción criminal.

SEMANA consultó con fuentes de la Policía, que confirmaron que la aeronave pertenecía a la Unidad de Antinarcóticos y que su misión consistía en el traslado de personal de erradicación de cultivos ilícitos.

De acuerdo con las fuentes, para la misión fueron destinados dos helicópteros. Las aeronaves cumplieron la tarea de llevar al personal hasta la zona rural de Amalfi, lo dejaron en el punto acordado y regresaron a la base más cercana.

Estando en la base, se recibió el reporte sobre que el personal civil y policías que habían sido desembarcados en Amalfi estaban siendo atacado, dijo la fuente.

Tras la alerta, la Policía tomó la decisión de enviar de nuevo los helicópteros para extraer al personal y sacarlo de la zona. En ese momento, cuando una de las aeronaves estaba despegando, fue atacada por los criminales, explicó la fuente de la institución.

La “junta del narcotráfico”, aparentemente, capitaliza a grupos armados ilegales en Colombia, entre ellos las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.
El Clan del Golfo y las disidencias de las Farc hacen presencia en la zona donde fue derribado un helicóptero de la Policía. | Foto: SUMINISTRADO A SEMANA A.P.I/ AFP

Según la información extraoficial de la Policía, el segundo helicóptero que estaba participando en la misión retornó sin problemas. En la zona, de acuerdo con información de la Fuerza Pública, están el Clan del Golfo, la estructura 36 de las disidencias de las Farc y el ELN.

De igual manera, fuentes de la Policía en la zona confirmaron que en la región hay temor de la comunidad, que se encuentra confinada en sus viviendas para evitar ser blanco de los grupos al margen de la ley.

“Acá delinquen varios grupos criminales. La estructura Jorge Iván Arboleda, del ELN, y el frente 36 de las disidencias de las Farc”, le dijo a SEMANA una fuente de la Policía.

El ELN ha asesinado a 50 militares durante 2025, en medio del proyecto de paz total del Gobierno Petro.
Las Fuerzas Militares apoyan a la policía en Amalfi, Antioquia, donde fue derribado un helicóptero. | Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Es de anotar que el Gobierno anunció recientemente que se encontraba en diálogos exploratorios de paz con el Clan del Golfo. Las conversaciones entre las partes se están llevando a cabo en Catar, según confirmó recientemente el propio presidente de la República, Gustavo Petro.

Hay que mencionar que el Clan del Golfo fue incluido por el Gobierno nacional en el proyecto de paz total, en el que incluso se le concedió cese al fuego, evitando que la Fuerza Pública ejecutara operaciones ofensivas en su contra.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Horror en Cali: comunidad reporta posible atentado terrorista frente a base de la Fuerza Aérea

2. “Esto es un abuso”: Gustavo Petro estalló por decisión que frenó su orden de pautar porcentaje en medios alternativos

3. Miller Rubio, el periodista que se alió con el narcotraficante Pedro Orejas para publicar noticias falsas

4. Cliente acusa a Walmart de negligencia en balanceo de llantas: mecánico externo expone error y genera alerta viral

5. La Big Mac será más accesible: McDonald’s bajará los precios de sus combos y anunció otras medidas con sus productos. Esta es la razón

LEER MENOS

Noticias relacionadas

PolicíaClan del GolfoGustavo Petro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.