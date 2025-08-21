Fuentes de la Policía confirmaron, de manera parcial, la muerte de siete personas y otras seis más heridas de gravedad durante el ataque armado a un helicóptero de la Policía que fue derribado en Amalfi, Antioquia.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, condenó el ataque criminal.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro, confirmó que un helicóptero de la Policía fue derribado durante un ataque armado en la lucha contra el narcotráfico en Antioquia.

El jefe de Estado confirmó en las redes sociales que un técnico murió en medio de la acción criminal.

SEMANA consultó con fuentes de la Policía, que confirmaron que la aeronave pertenecía a la Unidad de Antinarcóticos y que su misión consistía en el traslado de personal de erradicación de cultivos ilícitos.

De acuerdo con las fuentes, para la misión fueron destinados dos helicópteros. Las aeronaves cumplieron la tarea de llevar al personal hasta la zona rural de Amalfi, lo dejaron en el punto acordado y regresaron a la base más cercana.

Estando en la base, se recibió el reporte sobre que el personal civil y policías que habían sido desembarcados en Amalfi estaban siendo atacado, dijo la fuente.

Tras la alerta, la Policía tomó la decisión de enviar de nuevo los helicópteros para extraer al personal y sacarlo de la zona. En ese momento, cuando una de las aeronaves estaba despegando, fue atacada por los criminales, explicó la fuente de la institución.

Según la información extraoficial de la Policía, el segundo helicóptero que estaba participando en la misión retornó sin problemas. En la zona, de acuerdo con información de la Fuerza Pública, están el Clan del Golfo, la estructura 36 de las disidencias de las Farc y el ELN.

De igual manera, fuentes de la Policía en la zona confirmaron que en la región hay temor de la comunidad, que se encuentra confinada en sus viviendas para evitar ser blanco de los grupos al margen de la ley.

“Acá delinquen varios grupos criminales. La estructura Jorge Iván Arboleda, del ELN, y el frente 36 de las disidencias de las Farc”, le dijo a SEMANA una fuente de la Policía.

Es de anotar que el Gobierno anunció recientemente que se encontraba en diálogos exploratorios de paz con el Clan del Golfo. Las conversaciones entre las partes se están llevando a cabo en Catar, según confirmó recientemente el propio presidente de la República, Gustavo Petro.