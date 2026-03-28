Material de guerra, equipos de drones, fusiles, manuales de adoctrinamiento, entre otros, fue lo que encontraron las autoridades en el más reciente bombardeo lanzado contra Iván Mordisco, en las tupidas selvas del departamento del Vaupés, sobre el río Apaporis.

La información respecto a la ubicación del campamento del jefe de las disidencias de las Farc en la espesa selva fue recibida a través de una fuente humana. Esta reveló que Mordisco y sus hombres se movían constantemente por el río que conecta la Amazonía en la frontera entre Colombia, Perú y Brasil.

Las autoridades militares mantienen la ofensiva contra las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco, que han aumentado su poder en medio de la paz total del presidente Gustavo Petro. Foto: AFP

De acuerdo con los datos de inteligencia, las zonas por donde Mordisco esquiva a las autoridades son Ricaurte, La Pedrera, Puerto Caimán y La Libertad, regiones apartadas de la civilización, donde se encuentran lianas, enredaderas, troncos húmedos, suelo gredoso y la noción del tiempo se congela en medio de la manigua.

La información que entregó la fuente con las coordenadas exactas indicaba que el líder de la disidencia estaba con personas de confianza, como su pareja sentimental, alias Lorena, quien habría muerto durante el bombardeo militar. También se indaga si en el sitio se encontraba alias Alonso 45, el segundo al mando de las disidencias de las Farc del Estado Mayor Central, conocido como EMC.

Con las coordenadas entregadas por la fuente sobre la ubicación del campamento del escurridizo criminal, el Comando de Operaciones Especiales (Cecoes), de las Fuerzas Militares, preparó la operación para lanzar una nueva ofensiva contra uno de los criminales más buscados de Colombia, por quien se ofrece una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos.

En operación contra alias Iván Mordisco murió su pareja sentimental, alias Lorena

Aviones Super Tucano y Kfir de la Fuerza Aeroespacial salieron de una base militar con destino al punto. Todo se programó para que las aeronaves dejaran caer las bombas contra Mordisco y sus hombres el miércoles en la madrugada.

Sin novedades, los aviones llegaron al blanco y lanzaron la contundente acción militar que buscaba nuevamente abatir al escurridizo jefe guerrillero, quien le ha ganado la partida en varias ocasiones a la fuerza pública, como sucedió en el Gobierno del presidente Iván Duque, que lo dio por muerto, pero meses después apareció campante en un video.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, destacaron la operación en el Vaupés contra Mordisco. Señalaron que seis de los integrantes del EMC habían muerto.

Zona en la que se movería Iván Mordisco. Foto: GOOGLE EARTHS

“La operación conjunta y coordinada de nuestras Fuerzas Militares, Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Policía, deja como resultado parcial la neutralización de seis integrantes de esta organización ilegal”, dijo el ministro de Defensa.

Por su parte, el comandante de las Fuerzas Militares detalló que “fue incautado material de guerra, intendencia, comunicaciones y explosivos, afectando de manera significativa las capacidades logísticas y criminales de esta estructura ilegal”.

Otro golpe a Mordisco

Según la información que se conoció sobre la acción militar, una de las personas que murió en el bombardeo sería alias Lorena, compañera sentimental de Mordisco.

Lorena había aparecido junto al cabecilla criminal en una foto en los llanos del Yarí cuando el Gobierno del presidente Gustavo Petro lo incluyó en el proyecto de paz total, en abril de 2023.

Avanza la nueva ofensiva de la Fuerza Pública contra alias Iván Mordisco entre el Guaviare y Vichada

De inmediato, la mujer entró en el radar de la inteligencia de la fuerza pública. No es un secreto que uno de los puntos débiles de los criminales son las mujeres o compañeras sentimentales.

La inteligencia estableció que Mordisco y Lorena sostenían una relación de aproximadamente cinco años. Comenzó cuando ella manejaba las comunicaciones ilegales de las disidencias y se desempeñó como cocinera del jefe criminal.

Las fuentes militares aseguraron que eran contadas las veces que Lorena se separaba del jefe disidente de las Farc. La rutina diaria hacía que estuvieran en permanente contacto.

Iván Mordisco se ha puesto como el objetivo principal de las fuerzas armadas. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Mordisco en guerra

La situación de guerra permanente de las disidencias de las Farc, afirmaron las fuentes militares, transformó a Mordisco en una persona paranoica. Pasó de movilizarse con un alto número de escoltas a un grupo reducido de personas de su entera confianza.

Incluso, la desconfianza de Mordisco con sus estructuras lo habría llevado a tener graves problemas con Alonso 45, el segundo hombre más poderoso del EMC. La constante fuga de información en las disidencias de las Farc, que ha permitido a la fuerza pública dar contundentes golpes, lo habría distanciado de sus hombres más cercanos.

Alias Iván Mordisco ha sido objeto de varios bombardeos. El más reciente se ejecutó en la tupida selva del Vaupés, por la región del río Apaporis. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Las fuentes militares han detectado que su estrategia es usar menores de edad como guardaespaldas por varias razones: los puede adoctrinar fácilmente; por su condición de vulnerabilidad económica, se facilita su reclutamiento y los usa como escudo para evitar acciones de la fuerza pública en su contra, como los bombardeos. La muerte y captura en operaciones de la fuerza pública de varios de sus cabecillas lo tienen “corriendo en el sur del país”, como lo afirmó recientemente el ministro de Defensa en SEMANA.

La neutralización de alias David, alias Paisa Duber, alias Libardo, alias Yeni Lola, alias Polo, alias Ramiro y alias Kevin, importantes jefes criminales, llevó a Mordisco a esconderse en la Amazonía, donde es fuerte la estructura primera Armando Ríos, que lo protege.

Bombardeos no letales

Aunque los bombardeos son la ofensiva más letal de las Fuerzas Militares, hay que mencionar que varios de ellos no han contado con la contundencia que se busca en estas operaciones. Son diferentes los ejemplos que dejan mal paradas a las autoridades en estas acciones.

Uno de los casos más sonados fue el del propio Iván Mordisco, cuando el Gobierno del presidente Iván Duque anunció que el cabecilla había muerto en medio de una de estas acciones en julio de 2022. Sin embargo, en octubre del mismo año, el cabecilla criminal reapareció en un video hablando de paz.

Zona del Vaupés en la que se movería Mordisco. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

Otros líderes que han salido invictos de los bombardeos de las Fuerzas Militares han sido alias Pescado, el 3 de marzo de 2026 en el departamento del Guaviare. En dos ocasiones, este ilegal, mano derecha de Mordisco, se ha librado de las bombas militares.

En el mismo mes de marzo, las Fuerzas Militares lanzaron un nuevo bombardeo contra alias Antonio Medina, otro jefe criminal de confianza de Mordisco, en el departamento de Arauca. Medina sobrevivió al accionar letal de la fuerza pública.

Operación Jaguar

Desde abril de 2025, la fuerza pública viene con una operación sostenida contra las disidencias del Estado Mayor Central, enfocada en el frente primero Armando Ríos y el bloque Amazonas.

El jefe de este brazo criminal, escudero principal de Mordisco, alias Paisa Duber, murió en una acción militar en 2025 durante la operación Jaguar Verde. En su momento, la fuerza pública lanzó la misión Misael, que dejó como resultado la muerte de Duber y alias Pollo Purino, cabecillas de las disidencias en el sur del país.

Impresionante operación del Ejército en Antioquia: cayó un cabecilla de Mordisco y abatieron a alias Ramiro

En la cacería contra Mordisco, las Fuerzas Militares y la Policía han tenido pérdidas incalculables, como la muerte de hombres, importantes gastos de recursos logísticos y de inteligencia, en medio de una fuerza pública golpeada por la limitación de presupuesto y la disminución de capacidades operativas como helicópteros y aviones, que han quedado fuera de servicio en accidentes, ataques terroristas o porque no cuentan con repuestos para despegar