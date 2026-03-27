Se conocen las primeras imágenes de la operación de bombardeo, donde se verifica si murió alias Iván Mordisco en el Vaupés

Las autoridades confirmaron que en medio de una operación militar desarrollada en el departamento del Vaupés murieron seis integrantes de las disidencias de las Farc, vinculadas a la estructura liderada por alias Iván Mordisco.

Seis disidentes de las Farc de alias Iván Mordisco fueron abatidos en Vaupés tras operación de las Fuerzas Militares

El operativo incluyó un bombardeo y acciones conjuntas de la Fuerza Pública, en medio de las cuales se busca establecer si el cabecilla insurgente se encontraba en la zona.

De acuerdo con información oficial, las unidades desplegadas llevaron a cabo acciones coordinadas que incluyeron ataque aire-tierra, interdicción, asalto directo y combates contra integrantes del Bloque Amazonas del GAO-r.

“En el departamento del Vaupés, nuestras Fuerzas Armadas, de manera conjunta y coordinada entre el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana y la Policía Nacional, adelantan una operación de interdicción, ataque aire-tierra, asalto directo y combate contra integrantes del Bloque Amazonas del GAO-r, facción Iván Mordisco”, detalló el comandante general de las Fuerzas Militares, el general Hugo Alejandro López Barreto.

Golpe a alias Iván Mordisco, disidente de las Farc. Foto: AFP

Durante el desarrollo del operativo, las autoridades informaron la incautación de abundante material de guerra, entre el que se incluyen armas, explosivos, equipos de campaña, dispositivos tecnológicos y material de comunicaciones. También fueron decomisados manuales, insignias y componentes para el uso de drones, asociados a la estructura ilegal.

En operación contra alias Iván Mordisco murió su pareja sentimental, alias Lorena

Las autoridades señalaron que la operación se mantiene en curso y que las tropas continúan desplegadas en la zona para consolidar los resultados y avanzar en la verificación de los objetivos, según se pudo conocer en un video.

Se conocen las primeras imágenes de la operación en la que se verifica si alias Iván Mordisco murió en el Vaupés. La Fuerza Pública decomisó abundante material de guerra. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/DboHZLA7to — Revista Semana (@RevistaSemana) March 28, 2026

“Esta acción hace parte de la campaña para neutralizar a este cabecilla (Iván Mordisco) de uno de los carteles de narcotráfico y terrorismo más peligrosos que delinquen en Colombia. Mi reconocimiento y gratitud a nuestros militares y policías que, con honor y valentía, protegen a Colombia”, mencionó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

El objetivo principal de estas acciones es la neutralización de alias Iván Mordisco, por quien las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos. Hasta el momento, no se ha confirmado su muerte ni su ubicación.

“La mejor opción es su desmovilización, al igual que la de quienes aún permanecen en estas estructuras ilegales”, puntualizó el funcionario del Gobierno Petro.