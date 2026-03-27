En operación contra alias Iván Mordisco murió su pareja sentimental, alias Lorena

Fuentes militares confirmaron la muerte de alias Lorena, quien era la compañera sentimental del cabecilla de las disidencias de las Farc, Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco.

De izquierda a derecha: El ministro Pedro Sánchez y alias Iván Mordisco Foto: SEMANA y Getty Images.

Alias Lorena fue abatida durante el reciente operativo de la fuerza pública en el departamento de Vaupés. Otras cinco personas murieron y se adelanta el proceso de identificación.

Sobre la acción militar, dijo el comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo López, que “en el departamento del Vaupés, nuestras @FuerzasMilCol, de manera conjunta y coordinada entre el @COL_EJERCITO”.

El alto mando militar añadió que: “la @ArmadaColombia, la @FuerzaAereaCol y la @PoliciaColombia, adelantan una operación de interdicción, ataque aire-tierra, asalto directo y combate, contra integrantes del Bloque Amazonas del GAO-r, facción Iván Mordisco. Esta operación deja hasta el momento seis muertos, en desarrollo de operaciones militares. Así mismo, fue incautado material de guerra, intendencia, comunicaciones y explosivos, afectando de manera significativa las capacidades logísticas y criminales de esta estructura ilegal en el suroriente del país”.

Iván Mordisco hizo parte del proyecto de paz total del gobierno Petro. Foto: SEBASTIAN MARMOLEJO

Los operativos contra Iván Mordisco

Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, se convirtió en el hombre más buscado de Colombia tras su violento accionar al mando de las disidencias de las Farc del Estado Mayor Central.

Sobre Vera Fernández, los registros de la fuerza pública indican que ingresó a la organización ilegal en 1995 e hizo parte del extinto Frente 39.

Allí tenía como área de influencia el municipio de Mapiripán, en el departamento del Meta, donde permaneció por cerca de cinco años.

Fuerzas Militares lanzaron operación contra Iván Mordico.

Tras su accionar violento, fue enviado al Frente 1, donde fue comandante de la compañía de orden público “Gildardo Flores”, que tenía injerencia en los municipios de Calamar y Miraflores en el Guaviare, y en el municipio de Carurú en el Vaupés.

En sus inicios, su misión principal era la de sostener los corredores de movilidad para el transporte y movimiento de la pasta base de coca que se produce en la región, labor que le permitió ascender hasta convertirse en segundo al mando del Frente 1, hasta llegar a ser comandante principal para 2015.