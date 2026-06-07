Partido Afro Renaciente anuncia su apoyo a la candidatura de Abelardo de la Espriella: “Hemos definido el rumbo”

A pocos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, diversos sectores políticos han expresado su respaldo a la candidatura de Abelardo de la Espriella, líder del movimiento Defensores de la Patria, quien buscará imponerse en las urnas frente a Iván Cepeda, aspirante del Pacto Histórico.

“Votar por Abelardo no es simplemente elegir a un presidente; es optar por un cirujano decidido a operar los problemas estructurales de la nación”: Felipe Zuleta

Ambos candidatos se enfrentarán en el balotaje programado para el 21 de junio, luego de haber obtenido las dos mayores votaciones en la primera vuelta.

En ese contexto, Colombia Renaciente, partido de base afrodescendiente, anunció su apoyo a la candidatura de Abelardo de la Espriella. El movimiento aclaró que este apoyo está condicionado al compromiso del candidato con temas como la niñez, el desarrollo del Pacífico, las comunidades afro, el emprendimiento, la seguridad y la movilidad segura.

Además, a través de la misma publicación hecha en X, la cual fue borrada minutos después, aprovecharon para hacer un llamado a sus simpatizantes para respaldar estas causas en las urnas el próximo 21 de junio.

La publicación fue hecha por el partido Renaciente de Jhon Arley Murillo, pero minutos después fue eliminada. Foto: X: @SoyRenaciente

“Reafirmamos nuestro compromiso en la construcción de un nuevo país, y nuestra militancia en todo el país está firme por la patria”, se escucha en un video compartido en la red social.

De la Espriella, por su parte, respondió al pronunciamiento del partido político y reiteró que no está interesado en recibir el apoyo de los mismos de siempre.

“Los politiqueros de siempre no han querido entender que ningún “apoyo” suyo voy a aceptar. Mi unión con el Pueblo y mi independencia no va a quedar manchada por cuenta de estos traficantes de avales", señaló.

“Señor John Arley ¿está haciendo algún mandado para enlodar mi campaña con su “adhesión”? Bienvenidos los ciudadanos, NADA con los politiqueros de siempre“, escribió en su cuenta de X el candidato presidencial.

Después de las elecciones del pasado domingo, las búsquedas de los candidatos en internet se han mantenido en un nivel menor que el registrado en la semana previa a la primera vuelta, pero con un claro interés de la audiencia por Abelardo de la Espriella, quien se ha consolidado como un fenómeno político.

Abelardo de la Espriella domina las búsquedas en internet, según Google Trends Foto: Semana/Captura de pantalla

Google Trends, que se ha convertido en una poderosa herramienta para medir el interés de los ciudadanos en medio de las elecciones en todo el mundo, revela que De la Espriella domina las búsquedas en los 32 departamentos y se impone a Iván Cepeda de cara a las elecciones definitivas.

Aunque las búsquedas del candidato se mantienen por encima de las del aspirante del Pacto Histórico, el nivel bajó frente al pasado 31 de mayo, cuando alcanzó a rozar los 100 puntos, valor máximo de medición de Google Trends, y se mantiene por debajo de los 25.