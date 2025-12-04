Suscribirse

Confidenciales

La reconocida chef Leonor Espinosa será la cabeza de lista a la Cámara por Bogotá del Partido Liberal

Espinosa se ha encargado en los últimos meses en hacerle fuerte oposición al Gobierno Petro.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
5 de diciembre de 2025, 3:34 a. m.
SIN FILTRO, LEONOR ESPINOSA
Chef Leonor Espinosa. | Foto: Helen Ramírez

Se siguen movimiento las fichas políticas de cara a las próximas elecciones de 2026, donde los partidos políticos continúan inscribiendo sus listas al Senado y la Cámara de Representantes.

El 8 de diciembre vence este plazo y el Partido Liberal ya destapó sus cartas con las que enfrentarán dichos comicios que se realizarán el 8 de marzo del próximo año.

En relación con quién encabeza la lista a la Cámara por Bogotá, será la reconocida chef colombiana Leonor Espinosa, quien se ha destacado por tener uno de los mejores restaurantes en Latinoamérica.

Esta chef se ha encargado en los últimos meses en hacerle fuerte oposición al Gobierno Petro, mostrando algunas de sus visiones de querer mejorar la calidad de vida en la capital.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Venezuela eligió reina de belleza en medio de la tensión militar con EE.UU.

2. La tabla del grupo A tras el Junior vs. América en Liga BetPlay: solo dos llegan vivos a la sexta fecha

3. Latina deportada de Estados Unidos revela lo que hace ICE con las pertenencias de los detenidos: este fue su testimonio

4. Murió Cary-Hiroyuki Tagawa, actor de ‘Mortal Kombat’ y ‘El último emperador’; esta fue la causa

5. Pentágono toma decisión tras el caso de Hegseth por el manejo de datos militares sensibles sobre Yemen en Signal

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Leonor EspinosaChefpartidoCámara de Representantes

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.