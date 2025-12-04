Confidenciales

La reconocida chef Leonor Espinosa será la cabeza de lista a la Cámara por Bogotá del Partido Liberal

Espinosa se ha encargado en los últimos meses en hacerle fuerte oposición al Gobierno Petro.

5 de diciembre de 2025, 3:34 a. m.