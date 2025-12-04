Confidenciales
La reconocida chef Leonor Espinosa será la cabeza de lista a la Cámara por Bogotá del Partido Liberal
Espinosa se ha encargado en los últimos meses en hacerle fuerte oposición al Gobierno Petro.
Siga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber
Se siguen movimiento las fichas políticas de cara a las próximas elecciones de 2026, donde los partidos políticos continúan inscribiendo sus listas al Senado y la Cámara de Representantes.
El 8 de diciembre vence este plazo y el Partido Liberal ya destapó sus cartas con las que enfrentarán dichos comicios que se realizarán el 8 de marzo del próximo año.
En relación con quién encabeza la lista a la Cámara por Bogotá, será la reconocida chef colombiana Leonor Espinosa, quien se ha destacado por tener uno de los mejores restaurantes en Latinoamérica.
Esta chef se ha encargado en los últimos meses en hacerle fuerte oposición al Gobierno Petro, mostrando algunas de sus visiones de querer mejorar la calidad de vida en la capital.