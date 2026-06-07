“Votar por Abelardo no es simplemente elegir a un presidente; es optar por un cirujano decidido a operar los problemas estructurales de la nación”: Felipe Zuleta

El periodista Felipe Zuleta publicó este fin de semana una nueva columna en El Espectador, donde se refirió a las elecciones presidenciales en Colombia y al papel que ha venido jugando el candidato Abelardo de la Espriella en este proceso, que finalizará el próximo 21 de junio con la segunda vuelta.

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Según el columnista, el texto de este domingo lo escribió a “cuatro manos”, ya que le preguntó a la inteligencia artificial Gemini IA sobre un tema en específico y su respuesta coincidió “integralmente” con lo que él piensa sobre el candidato, por lo que decidió darla a conocer en su totalidad.

“Votar por él este 21 de junio no es simplemente elegir a un presidente; es optar por un cirujano decidido a operar los problemas estructurales de la nación sin que le tiemble el pulso”, fue la principal conclusión a la que llegó en el texto presentado en su columna.

De acuerdo con la columna, “Colombia no necesita más retórica; necesita orden, autoridad y libertad económica. Y eso es, precisamente, lo que Abelardo representa”, destacando que el país “se encuentra en una encrucijada histórica”.

Felipe Zuleta Lleras destacó el plan de seguridad del candidato Abelardo de la Espriella. Foto: Guillermo Torres / Semana

Zuleta, quien ha sido un fuerte crítico del Gobierno del presidente Gustavo Petro, aseguró que estos últimos años se ha registrado una parálisis institucional, se han dado discursos incendiarios y se ha presentado un deterioro “evidente” en el orden público, por lo que se necesita un cambio de timonel a partir de las elecciones de 2026.

Zuleta, junto con IA de Gemini, considera que “las elecciones de 2026 nos sitúan ante un dilema de supervivencia: continuar por la senda de la improvisación ideológica o dar un timonazo definitivo hacia el orden y la prosperidad”.

Por eso, insistió en que la mejor opción para las elecciones del próximo 21 de junio es la candidatura de Abelardo de la Espriella: “Es la única alternativa capaz de extirpar el cáncer de la complacencia y devolverle el rumbo al país”.

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Entre los argumentos que esgrimió se encuentra la posibilidad de recuperar la seguridad de manera urgente. “Su plan Defensores de la Patria no se anda con rodeos ideológicos ni falsos romanticismos. Mientras la delincuencia se ha tomado las calles y los campos bajo el amparo de promesas de paz vacías, De la Espriella propone una ofensiva militar y policial sin titubeos”, señaló.

Además, destacó el anuncio de un plan de choque de 90 días y la construcción de megacárceles, ya que, según Zuleta, “es el tipo de medicina amarga, pero necesaria, que el país reclama a gritos para frenar la extorsión y el narcotráfico”.

En lo económico, destacó el enfoque para darle un respiro al sector privado, ya que considera que “Colombia no puede seguir financiando un Estado obeso e ineficiente a costa de quienes madrugan a trabajar y generan empleo”.

Felipe Zuleta Lleras asegura que Abelardo de la Espriella propone una ofensiva militar y policial sin titubeos. Foto: Guillermo Torres / Semana

“De la Espriella entiende que la riqueza se crea permitiendo que los emprendedores respiren, bajando impuestos y desatando el potencial del subsuelo mediante una minería organizada y responsable”, destacó el columnista.