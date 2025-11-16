Suscribirse

Felipe Zuleta reconoce que Colombia necesitaba a Gustavo Petro para “darse cuenta del desastre que es la izquierda en el poder”

El periodista aseguró que el mandatario radicalizará el discurso en el ocaso de su gobierno.

Redacción Semana
16 de noviembre de 2025, 4:34 p. m.
Felipe Zuleta Lleras | Foto: Guillermo Torres / Semana

El periodista Felipe Zuleta habló con SEMANA sobre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y todo lo que está pasando en el Ejecutivo, a pocos meses de que el mandatario termine su periodo en la Casa de Nariño.

Como en el 2026 se harán unas elecciones para elegir al nuevo Congreso de la República y al próximo presidente de Colombia, el periodista de BLU Radio, entre otras cosas, habló sobre varios candidatos presidenciales.

Sin embargo, llamó la atención la postura que tiene frente a Gustavo Petro a quien se refiere como “el loco” al que debe seguir en X para estar al tanto de todo lo que dice.

Para Zuleta, decirle “el loco” es una manera coloquial para referirse a él porque tiene la certeza de que el mandatario no tienen ningún problema de salud mental.

“La locura es una enfermedad tratable, manejable psiquiátricamente, pero la hijueputez no. Lo grave es que Petro no está loco. Yo le digo loco en lenguaje común porque salta de una cosa a otra y uno ya no entiende qué es lo que dice, echa mentiras y escribe unos trinos muy raros, pero no tiene nada de loco ni de bobo”, dijo.

Felipe Zuleta se va de frente contra Gustavo Petro

Agregó: “Es un gran comunicador, pero es una pésima persona y encarna los peores defectos de un ser humano: mitómano, egocéntrico, megalómano, mal miembro de familia, mal gobernante, es decir, todos. Pero bueno, fue elegido por 11 millones de colombianos; por fortuna le quedan seis meses, tortuosos, pero saldremos de eso. Colombia necesitaba a Petro para darse cuenta del desastre que es la izquierda en el poder”.

No obstante, advierte que Petro todavía tiene millones de seguidores y que eso, sin duda, influirá en las elecciones del 2026 y que la izquierda no está derrotada. Eso sí, cree que ya el país conoció lo que ese sector político puede hacer con poder.

“Eso es difícil decirlo, pero creo que Petro sepultó a la izquierda por un largo tiempo. A mí lo que me preocupa de las próximas elecciones, le confieso, son dos cosas: la cantidad de plata que tienen a pesar del déficit fiscal que es enorme, para comprar votos y hacer marrullas, y la presión de los grupos ilegales al votante. Eso podría influir fuertemente en las elecciones en favor de Iván Cepeda”.

Felipe Zuleta, periodista de Blu Radio, en diálogo con Diego Bonilla, editor político de SEMANA.
Felipe Zuleta, periodista de Blu Radio, en diálogo con Diego Bonilla, editor político de SEMANA. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Para Zuleta es preocupante que en Colombia haya gente que le crea a Petro, aunque cree que eso se debe a que el discurso del mandatario es populista y tiene una habilidad para imponer la agenda mediática.

“Yo llevo 20 años estudiando a Petro y es un tipo que se levanta por la mañana, se mira al espejo, si es que se mira porque si se mirara no saldría tan mal vestido y se personifica ese día. Un día es Simón Bolívar, otro día es Hegel, otro día es Aureliano, otro día es Marx, otro día es Jesucristo. Y después de mirar que destruye, se mete en un personaje y se siente como tal".

“La hijueputez no tiene cura”: Felipe Zuleta habla de Gustavo Petro, el Gobierno y elecciones del 26

Redacción Semana

