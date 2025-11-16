“Lo veo en su cuerpo”: experta analizó video de Gustavo Petro echando a un viceministro. Vea lo que pasó

El pasado 21 de de octubre, el presidente Gustavo Petro protagonizó un nuevo y controversial consejo de ministros en el que habló de muchas cosas y, además, no perdió la oportunidad para lanzar regaños. Incluso, terminó despidiendo a uno de sus funcionarios, todo esto mientras se transmitía en vivo y el país veía todo.

Uno de los momentos más polémicos fue precisamente la echada del viceministro de Agua y Saneamiento, Edward Steven Libreros.

En un principio, el jefe de Estado lo cuestionó por no estar cumpliendo, según él, el programa y no haber sacado el régimen tarifario.

Por esa razón, Rita Karanauskas, experta en comunicación verbal y no verbal, analizó en Sin Filtro ese video y habló sobre lo ocurrido con el mandatario ese día.

“Usted está atravesado en que se expida el nuevo régimen tarifario de aseo que beneficia a los recicladores y a los consumidores. Se acabó, no va más. Este Gobierno no vino a obedecerle a gremios de poder económico, vino a obedecerle al pueblo. (...) Se están robando las tarifas en todas partes y los que tienen que poner la corrección son las Comisiones Reguladoras de Energía, Agua y Aseo”, dijo Petro.

Al analizar el video Rita Karanauskas dijo que no puede afirmar si lo dicho por Petro es cierto, pero que su postura demuestra que para él todo lo que está diciendo es totalmente real. Explicó que las personas pueden crear una realidad y hacerla verdad.

“Si yo me lo creo, aunque sea mentira se vuelve en una verdad. Aunque objetivamente no sea cierto, para él es su verdad. ¿Cómo lo se? Por su gestualidad, cuando es armónica en el cuerpo y las manos, cuerpo y cabeza tiene armonía, Petro tenía una postura armónica, y estaba dirigiéndose hacia una persona y mirándola de frente", dijo la especialista.

Agregó: “Ese es uno de los signos, el cuerpo siente que es verdad. Cuando estoy mintiendo el cuerpo se desintegra y la cabeza va para un lado, las manos para el otro, los dedos tienen otro movimiento y el cuerpo también”.

En el análisis, Rita explicó que hay una máxima en la detección de mentiras y que el subconsciente siempre traiciona a las personas y allí se detecta cuando se está mintiendo. “Por eso nosotros pensamos que nadie se dio cuenta que mentimos, en el caso del video de Petro, él cree en lo que está diciendo y piensa que es real. En su cuerpo veo claramente por sus gestos y palabras que hay una coincidencia”.

Sobre Irene Vélez, quien aparece en el video, dijo que se ve muy estresada. “Está tensionada, cuando nos estresamos el cerebro interpreta el miedo porque hay mucha adrenalina y se genera esa reacción en el rostro”.