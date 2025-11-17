Suscribirse

“Nicolás Maduro se está achicopalando”: experta analizó video del dictador contra Donald Trump

Rita Karanauskas, experta en comunicación verbal y no verbal, analizó en Sin Filtro el discurso de Nicolás Maduro en un video en el que se dirige a Donald Trump.

Redacción Gente
18 de noviembre de 2025, 2:45 a. m.
Nicolás Maduro y Rita Karanauskas.
Nicolás Maduro y Rita Karanauskas. | Foto: SEMANA

Rita Karanauskas, experta en comunicación verbal y no verbal, es una de las especialistas más consultadas en Colombia para diversos temas por cuenta de sus acertados análisis.

Por esa razón, estuvo en Sin Filtro en SEMANA, para revisar varios discursos, entre ellos los de Gustavo Petro y allí fijo una postura.

Sin embargo, uno de los videos que revisó fue una intervención de Nicolás Maduro donde hace alusión al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un evidente cambio de tono desde que ese país está cerca.

Rita aseguró que el dictador ha cambiado su manera de dirigirse hacia La Casa Blanca y que eso tiene una explicación clara.

“El discurso ha cambiado, no sé de cuándo es ese discurso, pero cuando Trump empezó a amenazarlo estaba empedrado. Su lenguaje corporal era bastante fuerte, ahora que se le acercaron el discurso es diferente y conciliatorio. Cambia la voz, más pausado, habla más bajito”.

“MADURO se está achicopalando”: así analizaron video del dictador contra Trump | Sin Filtro

Explicó que sus análisis consisten en ver lo que una persona normalmente no podría ver de un discurso de Maduro y que la experiencia le permite afirmar que el líder de esa dictadura habla ahora con miedo.

“Yo siento que el tono de la voz es igual, peor hay menos emocionalidad. No hay subidas y bajadas abruptas de voz. El tono se mantiene porque es el que siempre usa, pero no tiene conexión con el sentimiento”.

Podcast Sin Filtro con Diego Bonilla, invitada. Rita Karanaukas
Diego Bonilla y Rita Karanaukas | Foto: Samantha Chavéz

Aunque antes Maduro retaba a Trump a ingresar a Venezuela y a buscarlo personalmente, ahora sus palabras son diferentes y busca mostrarse fuerte, pero con un discurso elaborado que, evidentemente, quiere evitar una confrontación directa con la Casa Blanca.

“Ahora es más del intelecto que de la emoción, ahora está pensando lo que dice. No hay una conexión y creo que se está achicopalando", dijo Rita.

En ese discurso de Maduro se puede evidenciar que se habla de paz y de estabilidad en la región para evitar una confrontación innecesaria, discurso que no era el que venía manejando meses atrás.

Además, busca la solidaridad de la región al afirmar que siempre “los malos somos los de América Latina” por lo que Rita asegura que ese cambio de discurso obedece a que sus emociones ya no están conectadas con las palabras.

Vea la conversación completa

SIN FILTRO con &#39;la cazamentiras&#39;, Rita Karanauskas | T3 E13

