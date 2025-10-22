El presidente Gustavo Petro protagonizó un nuevo y controversial consejo de ministros en el que habló de muchas cosas y, además, no perdió la oportunidad para lanzar regaños. Incluso, terminó despidiendo a uno de sus funcionarios, todo esto mientras se transmitía en vivo y el país veía todo.

Uno de los momentos más polémicos fue precisamente la echada del viceministro de Agua y Saneamiento, Edward Steven Libreros.

En un principio, el jefe de Estado lo cuestionó por no estar cumpliendo, según él, el programa y no haber sacado el régimen tarifario.

Presidente Gustavo Petro durante una alocución. | Foto: Presidencia de la República

“Hace poco estaba hablando de nuestro programa Basura Cero, por el que me echaron de la Alcaldía de Bogotá, y no han sacado el régimen tarifario porque el viceministro le cree más a Andesco que a nosotros”, señaló.

De acuerdo con Petro, este es uno de los motivos por los que el acueducto todavía no está hecho en varios municipios, como por ejemplo en Ciénaga de Oro (Córdoba), sitio en el que nació.

Incluso, el mandatario culpó directamente a Libreros de esta situación. “Usted está atravesado en que se expida el nuevo régimen tarifario de aseo que beneficia a los recicladores y a los consumidores”, manifestó.

Acto seguido, fue cuando Petro lo echó en vivo durante el consejo de ministros. “Se acabó, no va más”, dijo.

“Este Gobierno no vino a obedecerle a gremios de poder económico, vino a obedecerle al pueblo. (...) Se están robando las tarifas en todas partes y los que tienen que poner la corrección son las Comisiones Reguladoras de Energía, Agua y Aseo”, apuntó.

#Colombia | En medio de un consejo de ministros realizado en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro protagonizó un nuevo episodio de tensión dentro de su propio gabinete, al ordenar la salida inmediata del viceministro de Agua y Saneamiento, Edward Steven Libreros.



El… pic.twitter.com/NvaQ8nw4tG — EL MERIDIANO (@elmeridiano_co) October 22, 2025

El jefe de Estado agregó en su intervención: “Y si le van a obedecer a los grandes dueños de los negocios que están estafando al pueblo de Colombia, pues no sirven en este Gobierno”.

Críticas a la ministra de Vivienda

Este no fue el único momento álgido que se vivió en la reunión, ya que después hubo un choque entre Petro y la ministra de Vivienda, Helga Rivas. El mandatario criticó el poco presupuesto que se está destinando a proyectos de acueducto y agua potable.

“El propósito de Colombia es que todos tengan agua potable y tengamos agua porque es lo que va a venir desapareciendo. Si hablan de techo, se dejaron comer del neoliberalismo en sus ministerios”, dijo.

Ante esto, la jefa de la cartera no se quedó callada y, sin temor alguno, advirtió que en el Gobierno le ha dado prioridad a otras cuestiones por encima del agua potable, por lo que no aceptó el cuestionamiento.

“Creo que la prioridad es el agua, usted lo ha dicho. Desafortunadamente, esto lo hemos analizado en varios consejos de ministros y el techo presupuestal que le dieron el Ministerio de Vivienda en agua es bajito, especialmente para el próximo año”, manifestó.

Ese tipo es un patán, que tal como le habla a la ministra de vivienda.

Ministra no se deje tratar así...

Renuncie. pic.twitter.com/i6kdwMj6KN — Catalina Patiño C.🇨🇴 🚀 (@catapatino) October 22, 2025

Petro, muy a su estilo, se defendió y no aceptó lo dicho por la funcionaria: “Usted tiene un presidente y eso le ocurre porque no lo dijo al presidente. (...) Entonces no se lo dicen al presidente y va corriendo el problema hasta que el presidente se da cuenta“.