Petro echó en vivo a un funcionario y le dio fuerte regaño a la minVivienda durante el consejo de ministros: “Se acabó, no va más”

El jefe de Estado protagonizó varios momentos de tensión durante el más reciente consejo de ministros televisado.

Redacción Semana
22 de octubre de 2025, 11:57 a. m.
Gustavo Petro y ministra de Vivienda, Helga Rivas.
Gustavo Petro y ministra de Vivienda, Helga Rivas. | Foto: Captura de video: Presidencia

El presidente Gustavo Petro protagonizó un nuevo y controversial consejo de ministros en el que habló de muchas cosas y, además, no perdió la oportunidad para lanzar regaños. Incluso, terminó despidiendo a uno de sus funcionarios, todo esto mientras se transmitía en vivo y el país veía todo.

Uno de los momentos más polémicos fue precisamente la echada del viceministro de Agua y Saneamiento, Edward Steven Libreros.

En un principio, el jefe de Estado lo cuestionó por no estar cumpliendo, según él, el programa y no haber sacado el régimen tarifario.

Gustavo Petro.
Presidente Gustavo Petro durante una alocución. | Foto: Presidencia de la República

“Hace poco estaba hablando de nuestro programa Basura Cero, por el que me echaron de la Alcaldía de Bogotá, y no han sacado el régimen tarifario porque el viceministro le cree más a Andesco que a nosotros”, señaló.

De acuerdo con Petro, este es uno de los motivos por los que el acueducto todavía no está hecho en varios municipios, como por ejemplo en Ciénaga de Oro (Córdoba), sitio en el que nació.

Contexto: Petro aseguró en vivo que un cabecilla de las AUC le confesó un plan para matarlo: los detalles del nuevo Consejo de Ministros

Incluso, el mandatario culpó directamente a Libreros de esta situación. “Usted está atravesado en que se expida el nuevo régimen tarifario de aseo que beneficia a los recicladores y a los consumidores”, manifestó.

Acto seguido, fue cuando Petro lo echó en vivo durante el consejo de ministros. “Se acabó, no va más”, dijo.

“Este Gobierno no vino a obedecerle a gremios de poder económico, vino a obedecerle al pueblo. (...) Se están robando las tarifas en todas partes y los que tienen que poner la corrección son las Comisiones Reguladoras de Energía, Agua y Aseo”, apuntó.

El jefe de Estado agregó en su intervención: “Y si le van a obedecer a los grandes dueños de los negocios que están estafando al pueblo de Colombia, pues no sirven en este Gobierno”.

Críticas a la ministra de Vivienda

Este no fue el único momento álgido que se vivió en la reunión, ya que después hubo un choque entre Petro y la ministra de Vivienda, Helga Rivas. El mandatario criticó el poco presupuesto que se está destinando a proyectos de acueducto y agua potable.

“El propósito de Colombia es que todos tengan agua potable y tengamos agua porque es lo que va a venir desapareciendo. Si hablan de techo, se dejaron comer del neoliberalismo en sus ministerios”, dijo.

Ante esto, la jefa de la cartera no se quedó callada y, sin temor alguno, advirtió que en el Gobierno le ha dado prioridad a otras cuestiones por encima del agua potable, por lo que no aceptó el cuestionamiento.

Contexto: Petro sacó la versión que existe una amenaza de “invasión militar a Colombia”. Esta es la hipótesis del presidente

“Creo que la prioridad es el agua, usted lo ha dicho. Desafortunadamente, esto lo hemos analizado en varios consejos de ministros y el techo presupuestal que le dieron el Ministerio de Vivienda en agua es bajito, especialmente para el próximo año”, manifestó.

Petro, muy a su estilo, se defendió y no aceptó lo dicho por la funcionaria: “Usted tiene un presidente y eso le ocurre porque no lo dijo al presidente. (...) Entonces no se lo dicen al presidente y va corriendo el problema hasta que el presidente se da cuenta“.

La tensión duró algunos minutos más, hasta que finalmente cambiaron de tema y comenzaron a hablar de las cifras que se tienen en otras carteras.

