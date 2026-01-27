Felipe Zuleta le pregunta a Juan Carlos Pinzón si está buscando el apoyo de Jhony Besaile y los Ñoños

El periodista Felipe Zuleta hizo un serio cuestionamiento a Juan Carlos Pinzón y le pidió en un video publicado en su Instagram aclarar si está buscando el apoyo de los cuestionados clanes en las regiones.

“Me dicen mis fuentes que el precandidato de la Gran Alianza, el exministro Juan Carlos Pinzón, estaría buscando el apoyo, pero sobre todo los votos de Jhony, hermano del pícaro Musa Besaile, y de los Ñoños, también condenados”, aseguró Zuleta.

“Yo le quiero preguntar directamente al doctor Pinzón si eso es cierto, porque de serlo, sería muy grave que quienes se presentan como los nuevos adalides de la política colombiana estén haciendo lo mismo que el país rechaza enérgicamente, que hizo Petro y que han hecho otros candidatos”, agregó.

Para Zuleta, es necesario que “el doctor Pinzón pueda explicarle a la opinión pública claramente si eso, que se está diciendo con tanta insistencia, es o no cierto”.