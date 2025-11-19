Felipe Zuleta vaticina lo que podría pasar con Armando Benedetti: “Lo van a joder”

Felipe Zuleta, periodista de Blu Radio, habló con SEMANA sobre diferentes temas, entre ellos, lo que está pasando con el ministro del Interior, Armando Benedetti, y su inclusión en la lista Clinton.

Zuleta resaltó algunas cualidades políticas de Benedetti, quien cuenta con una gran experiencia en el ámbito y fue pieza clave para que Gustavo Petro llegara a la Casa de Nariño.

Sin embargo, dijo que los calificativos que usó contra la magistrada Cristina Lombana le traerán algunos problemas si la Procuraduría General decide actuar.

“Yo lo conozco y soy su amigo desde el año 1997, cuando yo era director de un noticiero y él estaba empezando su vida política lanzándose al Concejo de Bogotá. Y yo desde ese día le digo el loco. Benedetti es loco, pero es inteligentísimo y también es perverso y malvado. Él se dispara con temas como el de la magistrada Lombana, a quien trató muy mal. Benedetti es un operador político, es un monstruo y tiene todos los defectos y todas las cualidades de un político, pero todos”, dijo.

Agregó: “Benedetti es el político perfecto para Colombia. Ahora, creo que se le va a ir hondo con esto de la magistrada que, por menos, inhabilitaron por 12 años a Fernando Londoño, entonces ministro de Gobierno de Uribe, por referirse en mejores términos a un juez. Si el procurador hace la tarea, eso pasará. Benedetti es un monstruo, pero acabará enredado porque los gringos lo tienen en la mira y lo van cogiendo poco a poco y de ese brazo de la justicia americana usted no se escapa”.

Además, habló sobre la decisión de Estados Unidos de incluirlo en la lista Clinton y reveló una tesis que tiene sobre el futuro judicial del jefe de la cartera política.

Entrevista a Armando Benedetti, ministro del Interior. | Foto: SAMANTHA CHAVEZ

“A esos tipos –Petro, Verónica, Nicolás y Benedetti– les tienen la cuerda cogida. Mi teoría es que Benedetti es el más débil, porque meter preso a un presidente de la República es imposible, y los gringos vienen por Benedetti y lo van a joder o lo ponen a negociar".

Según el periodista, la justicia de Estados Unidos está buscando cercar a Benedetti para abrir una negociación y conocer toda la información que tendría.

“Creo que eso es lo que va a pasar. A Benedetti lo van cercando, lo van cercando y le pueden decir: venga, negocie, le damos inmunidad a usted, a su esposa, a sus hijos y cuéntenos todo lo que sabe de cómo entró a la campaña la plata. Y Benedetti no tiene problema, cuando se vea cogido de las pelotas puede cantar. Es lo que yo veo, porque Benedetti no se va a enterrar con Petro, él sabe que Petro se acabó y le quedan seis meses. El ministro tiene 58 años, una familia grande, una esposa, bueno, tres esposas o cuatro, lo que sea. Él no se va a enterrar con Petro”.

Así mismo, dijo que para Estados Unidos es clave conocer el origen de los 15 mil millones de pesos de los que habló Benedetti en unos audios revelados por SEMANA.

“Claro, los gringos deben tenerle cogida la pista de esa plata. A Petro no lo metieron en la lista Clinton porque se paró en una calle de Nueva York. Yo creo que vienen por otros. Benedetti hoy está protegido y tranquilo, pero el 8 de agosto del año entrante queda desprotegido y ese loco es capaz de hacer vainas con los gringos. Petro llegó a hacer el cambio de la mano de los corruptos. Y este gobierno es el gobierno más corrupto desde que conocemos la corrupción como la conocemos hoy”.