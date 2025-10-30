Suscribirse

Política

Armando Benedetti quiere salir de la lista Clinton y anuncia primera decisión

El ministro del Interior se refirió a su inclusión en la lista Clinton por parte de la administración de Donald Trump.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
30 de octubre de 2025, 5:57 p. m.
Armando benedetti Ministro del Interior
Armando Benedetti | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El ministro del Interior, Armando Benedetti, tomó una nueva decisión luego de ser incluido en la lista Clinton por parte de la administración de Donald Trump. En el mismo reporte fue incluido el presidente Gustavo Petro; la primera dama, Verónica Alcocer; y el hijo del mandatario, Nicolás Petro.

El argumento de Estados Unidos es que en 2023 se filtraron grabaciones en audio en las que hablaba sobre su participación en la financiación de campañas y la obtención de votos para Petro: “Más recientemente, en febrero de 2025, Petro nombró a Benedetti ministro del Interior”.

Contexto: ¿Cuánto vale? La historia del reloj “chimbo” de Armando Benedetti

El funcionario se ha defendido de esta situación y ha contado que su inclusión en la lista sería “por haber defendido la dignidad del país y que el presidente Gustavo Petro no es un narcotraficante. Me meten en la lista Ofac sin yo haberlos agredido. Eso demuestra que todo imperio es injusto”.

“No soy un narco”: Armando Benedetti habla tras entrar en la lista Clinton

La lista Clinton tiene el objetivo de identificar a las personas y compañías que tendrían nexos con dineros que provienen del narcotráfico. Benedetti aseguró que en este país “nadie se cree el cuento de que yo soy narcotraficante. Nunca he entrado a la casa de un solo narcotraficante”.

Armando Benedetti.
Armando Benedetti. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Frente a este escenario, el ministro del Interior anticipó que hará esfuerzos para salir de esta lista y nombró a un equipo que lo defenderá en Estados Unidos, pues se recordará que él, al igual que el presidente Petro y otros altos funcionarios del Gobierno, no tiene visa para entrar a ese país.

“He designado como mi representante en Estados Unidos al reconocido abogado Michael Díaz, de la firma DRT Internacional Law Firm, para que me represente en el proceso administrativo en curso, buscando mi exclusión de la lista de los designados”, contó a través de sus redes sociales.

Contexto: Las razones contra “Verónica del Socorro Alcocer García, Armando Alberto Benedetti Villaneda, Nicolás Fernando Petro Burgos y Gustavo Francisco Petro Urrego”

La misma decisión tomó recientemente el presidente Gustavo Petro, al designar a un abogado para que lo defienda en Estados Unidos, y para que también lo haga con la primera dama, Verónica Alcocer, y su hijo, Nicolás Petro, que hoy enfrenta graves problemas con la justicia colombiana.

Las consecuencias de la lista Clinton ya han sido sentidas por los afectados. Armando Benedetti contó que le cancelaron su tarjeta de crédito y al avión que transportaba al presidente Petro hacia Medio Oriente le fue negado el suministro de combustible por una compañía estadounidense.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Asobares se pronunció sobre caso de joven caleña que lucha por su vida tras participar en un reto de licores

2. Conozca el horario del desfile del Día de los Muertos en El Paso: estas son las actividades programadas

3. Petro reveló qué país lo sacó del apuro tras golpe que recibió con la gasolina del avión presidencial: “Me ayudó”

4. La caída del príncipe Andrés: Carlos III actúa tras nuevas revelaciones del caso Epstein

5. Grupo de estadounidenses compró un pueblo abandonado y buscan convertirlo en icónico destino

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Armando BenedettiLista Clinton

Noticias Destacadas

Presidente Gustavo Petro

Petro reveló qué país lo sacó del apuro tras golpe que recibió con la gasolina del avión presidencial: “Me ayudó”

Redacción Semana
Álvaro Uribe y César Gaviria.

César Gaviria se refirió al encuentro con Álvaro Uribe, dijo que trazarán rumbos para un “gran movimiento” de cara a las elecciones

Redacción Semana
Gustavo Petro y Luz Adriana Camargo

“No encontrará nada”: Petro retó a la fiscal Luz Adriana Camargo por la presunta financiación ilegal de su campaña

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.