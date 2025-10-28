Suscribirse

¿Cuánto vale? La historia del reloj “chimbo” de Armando Benedetti

El ministro del Interior respondió nuevamente a la polémica que se ha generado en las redes sociales.

Redacción Confidenciales
29 de octubre de 2025, 1:40 a. m.
Armando benedetti Ministro del Interior
Armando Benedetti, ministro del Interior | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha sido tendencia por el reloj con el que se le ha visto durante los últimos meses.

En redes sociales aseguran que es un reloj que costaría más de 100 millones de pesos, pero el jefe de la cartera política ha dicho que no es de ese valor.

Aunque él aclaró todo en un video en sus redes sociales, durante una entrevista con SEMANA el tema salió nuevamente a colación.

“Este es un reloj Patek Philippe, pero chimbo. Saber cómo es original es muy difícil, pero se sabe por detrás porque el mecanismo es transparente y el original se mueve con mucha delicadeza", aseguró.

¿Reloj chimbo? Armando Benedetti vuelve a dar de qué hablar por un reloj Patek Philippe

Según Benedetti, su reloj es una réplica y lo consiguió para que sus detractores tuvieran de qué hablar.

“Yo lo mandé a comprar solamente para algún bobo, y fueron miles de bobos, que salieron a cuestionar la compra del reloj”, dijo.

Agregó: “Pendejos, porque dicen que cómo me compré ese reloj, pero es chimbo”.

Según Benedetti, ya está acostumbrado a las críticas y no le preocupa lo que digan de él, y mucho menos por un reloj: “A mí me dan palo cada ratico, pero a mí me gusta eso”. El ministro asegura que el reloj que usa vale un poco más de un millón de pesos.

