“Es un salvaje que parece degollando un carnero”: María Fernanda Cabal lanza mensaje por video que se viralizó

En las últimas horas se viralizó en redes sociales un video que ha conmocionado a Irlanda del Norte. En este se observa a un somalí intentando degollar a un hombre en Belfast, ciudad ubicada en la costa este de ese país.

De acuerdo con medio locales, el sospechoso de 30 años fue detenido por intento de asesinato, mientras que la víctima, un hombre de unos 40 años, fue trasladada hasta un hospital cercano con heridas graves en el cuello, el rostro y la espalda.

Tras lo anterior, quien se pronunció al respecto fue la senadora y exprecandidata presidencial, María Fernanda Cabal.

“Es un salvaje que parece degollando un carnero. Los políticos del ‘enriquecimiento cultural’ deberían pagar de su bolsillo a sus ciudadanos por convertir sus países en un infierno", dijo puntualmente Cabal en X, esta mañana de martes 9 de junio.