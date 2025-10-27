Armando Benedetti habla de Gustavo Petro y Verónica Alcocer: “No me vayan a meter en problemas”

El presidente Gustavo Petro ha hecho varios pronunciamientos para referirse a la inclusión en la lista Clinton, pero el fin de semana sorprendió a los usuarios de X porque habló de su relación con Verónica Alcocer.

“Verónica Alcocer está separada de mí hace años”, señaló el jefe de Estado en su extenso mensaje, en el que aseguró que “la perjudican gratuitamente, ya la oligarquía colombiana había dado orden de procesarla y a mi hijo de abrirle varios procesos, es su estrategia electoral”, dijo Petro en su cuenta en X.

Esa fue la primera vez que el presidente Petro se refirió de forma directa sobre este tema, que ya había dado de qué hablar en el país, luego de la distancia marcada que se observó entre ambos desde hace un tiempo.

Por esa razón, el ministro del Interior, Armando Benedetti, fue consultado sobre ese tema por su cercanía con el mandatario y porque él también fue incluido en la lista Clinton.

“No me meta a hablar de temas personales, lo que le puedo decir es que no se han separado legalmente y a eso se refirió el presidente Petro. El distanciamiento entre ellos se evidenciaba”, manifestó Benedetti.

Además, indicó que no entiende cuál es el revuelo político que hay en este momento porque, según él, hay cosas que se pudieron percibir desde hace algún tiempo.

“No sé si evidente, pero ese distanciamiento la gente lo suponía, así que no sé cuál es la sorpresa”.

Así mismo, que la inclusión de Alcocer en la dicha lista “podría ser injusta porque no sé qué tiene que ver la esposa con ella”.

Contestó a la oposición, desde la que le han pedido a Petro las funciones que tiene Alcocer, ya que si están separados no debería ser la primera dama.

“Sería muy feo meterme en el tema personal, pero legalmente es la esposa. Ante el Estado siguen siendo esposos”.

Incluso, durante la entrevista con SEMANA dijo que no quería hablar más del tema porque prefería pelear con Donald Trump y no con Verónica Alcocer.

“(Risas) Que quede claro que eso fue un chiste, no me vayan a meter en problemas. Verónica es brava, fue un chiste y no quiero pelear con nadie”.

Tras los rumores que se habían manejado sobre su posible separación, el primer mandatario se había referido a ella en una entrevista con Juanpis González, el personaje que interpreta el reconocido comediante Alejandro Riaño.

En ese momento, a principios del mes de mayo, el presidente se limitó a decir: “Ahí vamos, ahí vamos”. Aunque, después fue un poco más allá e indicó la razón por la que no se le veía mucho por el país.