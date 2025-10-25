Gustavo Petro se confiesa sobre Verónica Alcocer tras haber sido incluidos en la lista Clinton: “Hace años”

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a pronunciar públicamente sobre las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo incluyó, junto con Verónica Alcocer y su hijo Nicolás, en la llamada lista Clinton.

Su reacción se dio a través de su cuenta de X, en respuesta a un mensaje enviado por el director nacional del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, quien señaló que esto es “una señal de alarma que pone en riesgo la credibilidad, la economía y la estabilidad de Colombia”.

En medio de su reacción hubo un detalle que llamó la atención de los usuarios. El mandatario colombiano, en medio de su extenso mensaje, confirmó, por primera vez, que su relación con Verónica Alcocer terminó.

"Verónica Alcocer está separada de mí hace años“, señaló el jefe de Estado en su extenso mensaje, donde aseguró que ”la perjudican gratuitamente, ya la oligarquía colombiana había dado orden de procesarla y a mi hijo de abrirle varios procesos, es su estrategia electoral”.

Esta es la primera vez que el presidente Gustavo Petro habla de forma directa sobre este tema que ya había dado de qué hablar en el país, luego de la distancia marcada que se observó entre ambos desde hace un tiempo.

Lo que significa el hecho de la OFAC, Juan Manuel, es que los amigos de quién asesinó a tu padre tienen tanto poder que logran poner entre mafiosos a quien investigó a los asesinos de tu padre Galán.



Logran transformar la lista Clinton, de instrumento contra la mafia en… https://t.co/5YY4PBUe1Y — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 25, 2025

Tras los rumores que se habían manejado sobre su posible separación, el primer mandatario se había referido a ella en una entrevista con Juanpis González, el personaje que interpreta el reconocido comediante Alejandro Riaño.

En ese momento, a principios del mes de mayo, el presidente se limitó a decir: “Ahí vamos, ahí vamos”. Aunque, después fue un poco más allá e indicó la razón por la que no se le veía mucho por el país.

“Está en Europa en este momento haciendo lo que le gusta: las relaciones públicas”, comentó. También comentó que había estado en Roma, Italia, por la muerte del papa Francisco. “Representó a Colombia en el entierro”, dijo.

La revelación del mandatario colombiano levantó inquietudes en varios sectores políticos del país, desde donde lo cuestionaron por el papel de Verónica Alcocer al interior del Gobierno en los últimos meses.

Una de las reacciones llegó desde la precandidata presidencial Vicky Dávila, quien le cuestionó la razón por la que Alcocer estuvo presente en los Juegos Olímpicos con la comitiva del Gobierno nacional y en la visita al Papa.

“¿Por qué estuvo Verónica en los Juegos Olímpicos con usted en la comitiva oficial, o en Dubái, o las visitas al Papa? Entonces los colombianos pagamos esos viajes y viáticos a una ‘amiga’ suya, no a la primera dama, como la han presentado en delegaciones oficiales”, señaló la periodista.

El presiente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó la separación con Verónica Alcocer. | Foto: Guillermo Torres /Semana