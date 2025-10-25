Suscribirse

Política

Gustavo Petro se confiesa sobre Verónica Alcocer tras haber sido incluidos en la lista Clinton: “Hace años”

El presidente de Colombia aseguró que a ella “la perjudican gratuitamente” y que todo esto tiene que ver con una “estrategia electoral”.

Redacción Semana
25 de octubre de 2025, 5:02 p. m.
El presidente Gustavo Petro y Verónica Alcocer.
El presidente Gustavo Petro y Verónica Alcocer. | Foto: Presidencia/Colprensa

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a pronunciar públicamente sobre las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo incluyó, junto con Verónica Alcocer y su hijo Nicolás, en la llamada lista Clinton.

Su reacción se dio a través de su cuenta de X, en respuesta a un mensaje enviado por el director nacional del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, quien señaló que esto es “una señal de alarma que pone en riesgo la credibilidad, la economía y la estabilidad de Colombia”.

Contexto: Donald Trump arrincona a Gustavo Petro: tres puntos clave que ponen en jaque a Colombia. Esto es lo que puede venir

En medio de su reacción hubo un detalle que llamó la atención de los usuarios. El mandatario colombiano, en medio de su extenso mensaje, confirmó, por primera vez, que su relación con Verónica Alcocer terminó.

"Verónica Alcocer está separada de mí hace años“, señaló el jefe de Estado en su extenso mensaje, donde aseguró que ”la perjudican gratuitamente, ya la oligarquía colombiana había dado orden de procesarla y a mi hijo de abrirle varios procesos, es su estrategia electoral”.

Esta es la primera vez que el presidente Gustavo Petro habla de forma directa sobre este tema que ya había dado de qué hablar en el país, luego de la distancia marcada que se observó entre ambos desde hace un tiempo.

Tras los rumores que se habían manejado sobre su posible separación, el primer mandatario se había referido a ella en una entrevista con Juanpis González, el personaje que interpreta el reconocido comediante Alejandro Riaño.

En ese momento, a principios del mes de mayo, el presidente se limitó a decir: “Ahí vamos, ahí vamos”. Aunque, después fue un poco más allá e indicó la razón por la que no se le veía mucho por el país.

“Está en Europa en este momento haciendo lo que le gusta: las relaciones públicas”, comentó. También comentó que había estado en Roma, Italia, por la muerte del papa Francisco. “Representó a Colombia en el entierro”, dijo.

Contexto: Advierten fuerte golpe que recibiría Verónica Alcocer por ingresar a la lista Clinton: sus viajes estarían en riesgo

La revelación del mandatario colombiano levantó inquietudes en varios sectores políticos del país, desde donde lo cuestionaron por el papel de Verónica Alcocer al interior del Gobierno en los últimos meses.

Una de las reacciones llegó desde la precandidata presidencial Vicky Dávila, quien le cuestionó la razón por la que Alcocer estuvo presente en los Juegos Olímpicos con la comitiva del Gobierno nacional y en la visita al Papa.

“¿Por qué estuvo Verónica en los Juegos Olímpicos con usted en la comitiva oficial, o en Dubái, o las visitas al Papa? Entonces los colombianos pagamos esos viajes y viáticos a una ‘amiga’ suya, no a la primera dama, como la han presentado en delegaciones oficiales”, señaló la periodista.

El precandidato presidencial Gustavo Petro acudió con su esposa Verónica Alcocer García a la Registraduría Nacional para inscribirse para participar en la consulta que hará el Pacto Histórico el 13 de marzo Bogota enero 20 del 2022 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
El presiente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó la separación con Verónica Alcocer. | Foto: Guillermo Torres /Semana

Asimismo, le preguntó al mandatario colombiano: “Petro, si usted está separado de Verónica Alcocer, como dice, ‘hace años’, entonces ella qué fue a hacer en nombre de la presidencia a La Picota, como lo denuncié el 4 de septiembre”.

