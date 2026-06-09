Defensores de la Patria sí saldrá en el tarjetón electoral del 21 de junio, a pesar de la decisión judicial. Esta es la razón

Este martes 9 de junio se conoció que el Tribunal Superior de Bogotá admitió una tutela contra Abelardo de la Espriella, candidato presidencial, el movimiento Defensores de la Patria y el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Como medidas provisionales, se le pidió al aspirante que retire la publicidad donde figuren la bandera de Colombia, el escudo, logos representativos de la nación, imágenes alusivas a las instituciones militares y las frases “firmes por la patria” y “defensores de la patria”.

Sin embargo, aunque se hayan tomado estas medidas, no se podrá hacer cambios en el tarjetón electoral de la segunda vuelta presidencial.

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