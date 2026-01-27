AtlasIntel desmiente al candidato Juan Carlos Pinzón

Juan Carlos Pinzón, exministro del gobierno de Juan Manuel Santos y exembajador en el de Iván Duque, no ha tenido una semana fácil: se ha desplomado en las encuestas.

En el estudio del Centro Nacional de Consultoría (CNC), publicado este fin de semana por Cambio, obtuvo 1 % de intención de voto en la medición general, y apareció en el sexto lugar en la Gran Consulta por Colombia, donde Paloma Valencia, Vicky Dávila y Juan Manuel Galán están en empate técnico por el primer lugar.

Encuesta CNC para Cambio. Foto: Encuesta CNC para Cambio

Igualmente, el diario El Tiempo publicó el pasado fin de semana una encuesta realizada por Guarumo y Ecoanalítica. Allí, en la medición general, el exministro y exembajador registró 1,9 % de intención de voto, es decir, un porcentaje similar al margen de error. En el caso de la Gran Consulta por Colombia, Pinzón quedó en el séptimo lugar. En esa encuesta, Paloma Valencia y Vicky Dávila lideraron la intención de voto en la Gran Consulta por Colombia.

Encuesta Guarumo y Ecoanalítica para El Tiempo Foto: Encuesta Guarumo y Ecoanalítica para El Tiempo

Para finalizar, hace una semana, Noticias RCN publicó una encuesta de la firma española GAD3. Allí, Pinzón obtuvo un 2 % en la intención de voto general. En la Gran Consulta por Colombia, por su parte, quedó en la cuarta posición. En ese estudio, Paloma Valencia y Vicky Dávila lideran la intención en la consulta.

Encuesta GAD3 para Noticias RCN. Foto: Encuesta GAD3 para Noticias RCN

Este lunes, la campaña de Juan Carlos Pinzón se fue lanza en ristre contra la firma AtlasIntel, que encabeza el ranking de firmas encuestadoras en Estados Unidos por su precisión. El candidato se preguntó si AtlasIntel “favorece a un candidato específico o si busca afectar deliberadamente la percepción pública” de su aspiración presidencial.

Ante eso, Andrei Roman, CEO de AtlasIntel, desmintió al candidato de forma categórica. Sobre el link que cuestionó Pinzón, Roman sostuvo: “Es una captura de pantalla de un cuestionario antiguo, anterior a la confirmación de la participación de Pinzón en la Gran Consulta por Colombia. El señor Pinzón fue incluido en la última encuesta de Atlasntel para SEMANA, obteniendo un resultado más alto que en cualquier otra encuesta publicada desde entonces, algo que simplemente no podría suceder si la encuesta no presentara su nombre”.

Lo dicho por Pinzón llamó la atención porque en la encuesta de AtlasIntel, publicada por SEMANA el pasado 16 de enero, es en la que mejor le va en la Gran Consulta por Colombia, en comparación con todos los estudios publicados por las encuestadoras en enero del presente año.

Encuesta AtlasIntel para SEMANA. Foto: Encuesta AtlasIntel para SEMANA

Lo más irónico es que José Obdulio Gaviria, considerado uno de los mentores y jefes políticos de Pinzón, ha dicho que una de las encuestadoras en la que más cree es justamente AtlasIntel.