Wadith Manzur renunció a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes

El representante a la Cámara del Partido Conservador, Wadith Manzur, presentó su renuncia a la Comisión de Acusación a través de una carta que envió a la mesa directiva de la corporación.

“En mi calidad de representante a la Cámara, me permito presentar formalmente mi renuncia como integrante de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes”, dijo Manzur, argumentando que tomó dicha decisión para que la corporación pueda reorganizarse sin problema alguno.

Por esa razón, la mesa directiva deberá tomar la decisión sobre el reemplazo de Manzur, que, en todo caso, será alguien del Partido Conservador. “Agradezco la confianza depositada durante el tiempo en que ejercí como miembro de esta Comisión”, dice el congresista.

La carta de Manzur deberá ser presentada a la plenaria de la Cámara, instancia que define si se acepta o no la solicitud, y posteriormente se definirá su reemplazo.

La renuncia se produce en medio del proceso que enfrenta el congresista por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.