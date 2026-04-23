El senador electo Wadith Manzur, procesado por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), radicó este jueves 23 de abril una recusación en contra del magistrado Héctor Alarcón, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Para la defensa del dirigente político conservador, la participación de Héctor Alarcón en este caso no le da garantías, puesto que durante el debate de la ponencia que pedía cobijar con medida de aseguramiento a un grupo de congresistas por este caso de corrupción, cambió varias veces su posición.

Esta recusación frenó la discusión del recurso de apelación presentada por cuatro congresistas llamados a juicio, el pasado 11 de mayo, por este caso de corrupción que saqueó a la UNGRD.

Este jueves, Manzur ha sido noticia por partida doble. A primera hora se conoció su carta de renuncia a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, la cual es la encargada de investigar a un grupo de aforados constitucionales, entre estos, al Presidente de la República.

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