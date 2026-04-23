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Defensores de la Patria, movimiento de Abelardo de la Espriella, suma más de 17.000 jurados para las elecciones

La campaña del ‘tigre’ destacó los números y la acogida de su movimiento político en Colombia.

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Redacción Semana
23 de abril de 2026 a las 4:21 p. m.
Abelardo de la Espriella.
Abelardo de la Espriella. Foto: Lina Gasca

La campaña de Abelardo de la Espriella informó que 17.961 ciudadanos se han inscrito como jurados por parte de Defensores de la Patria, el movimiento político del aspirante a la Casa de Nariño.

“Estos resultados ubican a Defensores de la Patria como la campaña con mayor número de ciudadanos comprometidos en la vigilancia del proceso electoral, lo que refleja un alto nivel de movilización y participación ciudadana”, dijo el equipo del abogado.

Se contó que este logro sería el resultado de una convocatoria abierta y voluntaria, “en la que miles de ciudadanos decidieron asumir un rol activo en la defensa de la transparencia electoral”.