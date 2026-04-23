Defensores de la Patria, movimiento de Abelardo de la Espriella, suma más de 17.000 jurados para las elecciones

La campaña de Abelardo de la Espriella informó que 17.961 ciudadanos se han inscrito como jurados por parte de Defensores de la Patria, el movimiento político del aspirante a la Casa de Nariño.

“Estos resultados ubican a Defensores de la Patria como la campaña con mayor número de ciudadanos comprometidos en la vigilancia del proceso electoral, lo que refleja un alto nivel de movilización y participación ciudadana”, dijo el equipo del abogado.

Se contó que este logro sería el resultado de una convocatoria abierta y voluntaria, “en la que miles de ciudadanos decidieron asumir un rol activo en la defensa de la transparencia electoral”.