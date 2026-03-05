Política

Juan Carlos Pinzón presentó su plan de Gobierno: “Hay un candidato que tiene todo listo para gobernar mañana mismo si tocara”

El exministro de Defensa destacó que trabajará en frentes como la seguridad, la política exterior y la reducción de la pobreza.

Redacción Semana
5 de marzo de 2026, 1:03 p. m.
Juan Carlos Pinzón participará de la Gran Consulta por Colombia.
Juan Carlos Pinzón participará de la Gran Consulta por Colombia. Foto: ESTEBAN VEGA

Previo a las elecciones de este 8 de marzo, el candidato presidencial Juan Carlos Pinzón, quien hace parte de la Gran Consulta por Colombia, presentó su plan de gobierno que implementaría si llega a la Presidencia.

“Necesitamos que los colombianos sepan que hay un candidato que tiene todo listo para gobernar, mañana mismo, si tocara. Necesitamos que sientan confianza y tranquilidad y sepan que estamos con los planes preparados, que aquí no vinimos a improvisar ni hablar por hablar. Tenemos todo lo que se necesita para recuperar la seguridad y proteger a los colombianos, pero al mismo tiempo para plantearles una solución a los temas y dolores de Colombia, y más importante, para desde aquí programar lo que los ciudadanos necesitan para un mejor futuro, porque los gobiernos se tratan de servir a los ciudadanos”, aseguró Pinzón.

El exministro de Defensa dijo que presentó este plan de gobierno porque considera que los ciudadanos deberían elegir dependiendo de las propuestas, soluciones concretas que presentan ante su electorado.

En medio de la presentación de ese plan, Pinzón habló de varias propuestas en distintos frentes. Por ejemplo, habló de la beca Miguel Uribe Turbay, en honor al exsenador asesinado, para otorgar becas a estudiantes del país que puedan hacer programas en Europa.

Mauricio Cárdenas entregó su plan de gobierno a los candidatos de la Gran Consulta por Colombia

Pinzón también destacó propuestas relacionadas con seguridad, política exterior, uso del fracking, reducción de la pobreza, entre otros.

“Colombia tiene todo para crecer y prosperar. Con seguridad, disciplina económica y decisiones responsables, podemos duplicar el ingreso de los colombianos en una generación”, afirmó el candidato.

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?
Juan Carlos Pinzón destacó su experiencia en seguridad y política exterior. Foto: ESTEBAN VEGA

El exembajador de Colombia en Washington mencionó que este plan es el resultado de escuchar las necesidades y los sueños de los ciudadanos y de distintos sectores; además, estuvo apoyado por expertos en distintos frentes.

El Plan de Gobierno plantea estrategias en 20 áreas estratégicas, sobre las que presentó metas verificables que podrían ser medidas en los próximos cuatro años. Por ejemplo, habló de crecer al 5 % anual y más de un millón de empleos formales por año, además de reducir el desempleo al 7,9 % y disminuir la tasa de homicidios a 16 por cada 100.000 habitantes.

Otros frentes en los que Pinzón habló tienen que ver con una agenda de transformación basada en la seguridad, el crecimiento económico, el desarrollo productivo y el fortalecimiento institucional, con acciones específicas en sectores clave para el futuro del país.

Pinzón destacó que su candidatura se basa en resultados y experiencia y que eso es lo que puede ofrecerles a los colombianos de cara a las elecciones del próximo domingo.

