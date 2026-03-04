Política

Mauricio Cárdenas entregó su plan de gobierno a los candidatos de la Gran Consulta por Colombia

El aspirante a la Casa de Nariño presentó su programa para atender los principales retos de Colombia.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
4 de marzo de 2026, 2:46 p. m.
Mauricio Cárdenas presentó su plan de gobierno a los integrantes de la Gran Consulta por Colombia.
Mauricio Cárdenas presentó su plan de gobierno a los integrantes de la Gran Consulta por Colombia. Foto: Suministrado a Semana.

El candidato presidencial, Mauricio Cárdenas, entregó su plan de gobierno a los demás integrantes de la Gran Consulta por Colombia. El documento contiene las propuestas para mejorar el rumbo del país, según la versión del exministro de Hacienda.

El archivo fue construido en un proceso que lideró la jefe programática de la campaña, la exministra de Transporte, Ángela María Orozco.

“Ambos, con amplia trayectoria en el servicio público y conocimiento profundo de las principales problemáticas nacionales, consolidaron una las propuestas serias y responsables para enfrentar los desafíos que hoy viven los colombianos”, informó la campaña de Cárdenas.

Mauricio Cárdenas cerró campaña en Bogotá y reafirmó sus propuestas para dar solución a las problemáticas del país

Frente a sus compañeros, con los que se medirá este 8 de marzo en las urnas, afirmó: “De manera muy humilde, quiero decirles lo siguiente. Soy economista, no me he dedicado a la política, pero me he dedicado en pensar en lo que necesita Colombia hacia adelante. Necesita un muy buen plan de gobierno, y si no gano el domingo, quiero que ustedes saquen las mejores ideas de este plan de gobierno, que les sirva a ustedes y a este país”.

Política

María Paz Gaviria y David Barguil hablaron de su relación después del divorcio, sus profundas diferencias y lo que ocurriría si se encuentran en los pasillos del Congreso

Política

Hernán Penagos frena a Petro por alertas de fraude electoral: “No lleguemos a extremos que terminen asesinando personas”

Política

Alfredo Deluque advierte sobre riesgos electorales en La Guajira: “Ese cuentecito de ir a las mesas y meter votos se acabó”

Política

“Repartija del recurso”: Gustavo Petro volvió a arremeter contra la Registraduría a pocos días de las elecciones del 8 de marzo

Política

A Roy Barreras le dijeron “no” dos de sus cuatro fórmulas vicepresidenciales que propuso para su campaña: “Declino tu sorpresiva propuesta”

Política

De las calles del periodismo al Congreso de la República: las propuestas de Andrés Sánchez, el patrullero de la noche, para la Cámara de Representantes

Política

Revuelo por millonario gasto del Gobierno en una película que tiene un actor de Hollywood: Gustavo Petro se pronunció

Contenido en colaboración

“Colombia no está condenada a escoger entre extremos”: Mauricio Cárdenas y su invitación para las elecciones del 8 de marzo

Confidenciales

Mauricio Cárdenas cerró campaña en Bogotá y reafirmó sus propuestas para dar solución a las problemáticas del país

Política

Las 10 frases más impactantes de Mauricio Cárdenas en SEMANA: “Pareciera que el candidato es Petro y no Cepeda”

Se contó que la presentación de este documento sería un gesto de unión y compromiso con Colombia.

“Reconocido por miembros de la Gran Consulta como uno de los candidatos más preparados, Cárdenas pone a disposición de todos una hoja de ruta construida con rigor, basada en datos, experiencia y soluciones viables. Este documento busca servir como base para consolidar propuestas conjuntas que respondan a los problemas reales del país con medidas concretas y ejecutables”, agregó el equipo de trabajo del exministro.

Mauricio Cárdenas asegura que la estrategia de Abelardo de la Espriella para recuperar la seguridad y el orden “no es suficiente”

Para la campaña, la entrega del programa no solo representa un aporte técnico, sino también una señal de cohesión y responsabilidad política: “Colombia necesita soluciones serias para problemas serios, y este plan es una muestra de que es posible construirlas desde la unión y el conocimiento”.

Más de Política

David Barguil y María Paz Gaviria.

María Paz Gaviria y David Barguil hablaron de su relación después del divorcio, sus profundas diferencias y lo que ocurriría si se encuentran en los pasillos del Congreso

Gustavo Petro y Hernán Penagos.

Hernán Penagos frena a Petro por alertas de fraude electoral: “No lleguemos a extremos que terminen asesinando personas”

Alfredo Deluque Zuleta

Alfredo Deluque advierte sobre riesgos electorales en La Guajira: “Ese cuentecito de ir a las mesas y meter votos se acabó”

Gustavo Petro y Registraduría.

“Repartija del recurso”: Gustavo Petro volvió a arremeter contra la Registraduría a pocos días de las elecciones del 8 de marzo

Roy Barrera en campaña presidencial en Cali.

A Roy Barreras le dijeron “no” dos de sus cuatro fórmulas vicepresidenciales que propuso para su campaña: “Declino tu sorpresiva propuesta”

Andrés Sánchez, el patrullero de la noche, habló en SEMANA sobre su candidatura a la Cámara de Representantes por Bogotá.

De las calles del periodismo al Congreso de la República: las propuestas de Andrés Sánchez, el patrullero de la noche, para la Cámara de Representantes

El presidente Gustavo Petro habló del polémico gasto de su Gobierno en la realización de una película que costó 4 millones de dólares.

Revuelo por millonario gasto del Gobierno en una película que tiene un actor de Hollywood: Gustavo Petro se pronunció

El registrador Hernán Penagos ha recorrido el país para hacer pedagogía del proceso electoral que tendrá la primera cita el próximo 8 de marzo.

“El software y el sistema es el mismo que ha elegido los presidentes de las últimas décadas, incluyendo el actual”: Hernán Penagos

Semana Noticias

“El fraude electoral en Colombia es la paz total”: Julio César Triana, candidato a la Cámara de Representantes por Huila

Noticias Destacadas