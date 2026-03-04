Mauricio Cárdenas entregó su plan de gobierno a los candidatos de la Gran Consulta por Colombia

El candidato presidencial, Mauricio Cárdenas, entregó su plan de gobierno a los demás integrantes de la Gran Consulta por Colombia. El documento contiene las propuestas para mejorar el rumbo del país, según la versión del exministro de Hacienda.

El archivo fue construido en un proceso que lideró la jefe programática de la campaña, la exministra de Transporte, Ángela María Orozco.

“Ambos, con amplia trayectoria en el servicio público y conocimiento profundo de las principales problemáticas nacionales, consolidaron una las propuestas serias y responsables para enfrentar los desafíos que hoy viven los colombianos”, informó la campaña de Cárdenas.

Frente a sus compañeros, con los que se medirá este 8 de marzo en las urnas, afirmó: “De manera muy humilde, quiero decirles lo siguiente. Soy economista, no me he dedicado a la política, pero me he dedicado en pensar en lo que necesita Colombia hacia adelante. Necesita un muy buen plan de gobierno, y si no gano el domingo, quiero que ustedes saquen las mejores ideas de este plan de gobierno, que les sirva a ustedes y a este país”.

Se contó que la presentación de este documento sería un gesto de unión y compromiso con Colombia.

“Reconocido por miembros de la Gran Consulta como uno de los candidatos más preparados, Cárdenas pone a disposición de todos una hoja de ruta construida con rigor, basada en datos, experiencia y soluciones viables. Este documento busca servir como base para consolidar propuestas conjuntas que respondan a los problemas reales del país con medidas concretas y ejecutables”, agregó el equipo de trabajo del exministro.

Para la campaña, la entrega del programa no solo representa un aporte técnico, sino también una señal de cohesión y responsabilidad política: “Colombia necesita soluciones serias para problemas serios, y este plan es una muestra de que es posible construirlas desde la unión y el conocimiento”.