Mauricio Cárdenas asegura que la estrategia de Abelardo de la Espriella para recuperar la seguridad y el orden “no es suficiente”

El candidato presidencial Mauricio Cárdenas habló con SEMANA a 15 días de que el país afronte su primera jornada electoral de este 2026, en la cual se elegirá al nuevo Congreso de la República y se votará por las consultas interpartidistas de cara a la primera vuelta presidencial.

El exministro de Hacienda participará en la Gran Consulta por Colombia el próximo 8 de marzo, en la cual competirá con otros ocho candidatos de la derecha y la centroderecha, para definir un solo aspirante que vaya a las elecciones programadas para el 31 de mayo.

“La petrosalud mató a Kevin”: el candidato Mauricio Cárdenas arremete contra Gustavo Petro por la muerte del niño que conmovió a Colombia

Cárdenas, quien es considerado uno de los arquitectos de la Gran Consulta por Colombia, aseguró que este grupo que se conformó —y que inicialmente arrancó con David Luna, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán y Cárdenas— no es partidario de los extremos y los populismos.

“Aquí hay personas serias, que han tenido carreras profesionales muy destacadas y experiencia en diferentes frentes”, manifestó Cárdenas, quien no coincide totalmente con el candidato Abelardo de la Espriella, quien hasta hoy es uno de los llamados a pelear en una eventual segunda vuelta.

Sobre De la Espriella, específicamente Cárdenas se refirió a que coincide con el candidato del movimiento de Defensores de la Patria “en la importancia de la seguridad y el orden”, aunque cree que sus propuestas no son del todo suficientes para atender esa necesidad.

“Colombia no puede progresar si no hay control del territorio y si el monopolio de las armas no lo tiene el Estado. En eso estamos de acuerdo. Pero eso no es suficiente. Colombia necesita más”, explicó Cárdenas durante su diálogo con Yesid Lancheros, director de SEMANA.

El exministro de Hacienda aseguró que “no se trata solo de meter la tropa” en esas zonas donde los grupos armados organizados dominan y controlan a sus anchas, sino que debe haber “inversión social”.

Mauricio Cárdenas enciende las alarmas por los ataques de Gustavo Petro a la Registraduría: “Teme perder las elecciones”

“Hacer vías, universidades, hospitales, generar oportunidades de empleo. Esto no es solo de fuerza”, señaló Cárdenas, mientras citaba como ejemplo el diálogo que sostuvo con Jonathan, un muchacho en Tumaco, Nariño.

“Yo le dije que íbamos a retomar el control del territorio, pero él me preguntó: ‘Doctor Cárdenas, ¿y de qué vamos a vivir?’. Esa pregunta hay que responderla, y no la responde Abelardo de la Espriella con su estrategia“, dijo.

El candidato presidencial Mauricio Cárdenas en entrevista con el director de SEMANA, Yesid Lancheros. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El candidato presidencial fue consultado también por si votaría por Abelardo de la Espriella en una eventual segunda vuelta presidencial, a lo cual respondió con una frase concreta: “Tengo claro que hay que derrotar a la izquierda extrema, a Iván Cepeda”.

Y agregó: “Si él llegase a ser el candidato de la izquierda para la segunda vuelta, esa ruta no le conviene a Colombia. Esperemos que tengamos una mejor opción para enfrentar a Cepeda. Eso es lo que estamos haciendo en La Gran Consulta por Colombia, construyendo una muy buena alternativa para derrotar al petrismo. Aquí, ante todo, se trata de derrotar a Cepeda”.

Vea la entrevista completa con el candidato presidencial Mauricio Cárdenas: