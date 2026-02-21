Política

Mauricio Cárdenas asegura que la estrategia de Abelardo de la Espriella para recuperar la seguridad y el orden “no es suficiente”

El exministro explicó que “no se trata solamente de meter la tropa”, también se debe llevar “inversión social”.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
21 de febrero de 2026, 2:28 p. m.
Mauricio Cárdenas y Abelardo de la Espriella.
Mauricio Cárdenas y Abelardo de la Espriella. Foto: Semana

El candidato presidencial Mauricio Cárdenas habló con SEMANA a 15 días de que el país afronte su primera jornada electoral de este 2026, en la cual se elegirá al nuevo Congreso de la República y se votará por las consultas interpartidistas de cara a la primera vuelta presidencial.

El exministro de Hacienda participará en la Gran Consulta por Colombia el próximo 8 de marzo, en la cual competirá con otros ocho candidatos de la derecha y la centroderecha, para definir un solo aspirante que vaya a las elecciones programadas para el 31 de mayo.

“La petrosalud mató a Kevin”: el candidato Mauricio Cárdenas arremete contra Gustavo Petro por la muerte del niño que conmovió a Colombia

Cárdenas, quien es considerado uno de los arquitectos de la Gran Consulta por Colombia, aseguró que este grupo que se conformó —y que inicialmente arrancó con David Luna, Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán y Cárdenas— no es partidario de los extremos y los populismos.

Aquí hay personas serias, que han tenido carreras profesionales muy destacadas y experiencia en diferentes frentes”, manifestó Cárdenas, quien no coincide totalmente con el candidato Abelardo de la Espriella, quien hasta hoy es uno de los llamados a pelear en una eventual segunda vuelta.

Política

Gustavo Bolívar y su particular mensaje tras la muerte de Willie Colón: “Todo para decirles que un día”

Política

“Ser congresistas no les da derecho a pasar por encima de la honra”: Adelina Guerrero a Catherine Juvinao y Katherine Miranda

Política

Gustavo Petro se va contra los gremios tras respaldo a la Registraduría: “Saben que puedo provocar la unidad del pueblo y ponerlo a pelear”

Política

Mauricio Cárdenas calificó a Iván Cepeda de “avestruz” y lo retó a un debate: “Salga, no se quede escondido”

Política

Mauricio Cárdenas enciende las alarmas por los ataques de Gustavo Petro a la Registraduría: “Teme perder las elecciones”

Mejor Colombia

¿Qué tan difícil es organizar las elecciones en Colombia? Arrancó el plan logístico para el 8 de marzo

Política

“La petrosalud mató a Kevin”: el candidato Mauricio Cárdenas arremete contra Gustavo Petro por la muerte del niño que conmovió a Colombia

Cali

Estas elecciones tienen más violencia y mayor riesgo en comparación a 2022: estos son las zonas rojas, según la MOE

Confidenciales

¿Para dónde van los conservadores en las elecciones presidenciales?

Confidenciales

Lo que dice Oxford Economics sobre los posibles triunfos de Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella

Sobre De la Espriella, específicamente Cárdenas se refirió a que coincide con el candidato del movimiento de Defensores de la Patria “en la importancia de la seguridad y el orden”, aunque cree que sus propuestas no son del todo suficientes para atender esa necesidad.

YouTube video 59JU4-Otru4 thumbnail

“Colombia no puede progresar si no hay control del territorio y si el monopolio de las armas no lo tiene el Estado. En eso estamos de acuerdo. Pero eso no es suficiente. Colombia necesita más”, explicó Cárdenas durante su diálogo con Yesid Lancheros, director de SEMANA.

El exministro de Hacienda aseguró que “no se trata solo de meter la tropa” en esas zonas donde los grupos armados organizados dominan y controlan a sus anchas, sino que debe haber “inversión social”.

Mauricio Cárdenas enciende las alarmas por los ataques de Gustavo Petro a la Registraduría: “Teme perder las elecciones”

“Hacer vías, universidades, hospitales, generar oportunidades de empleo. Esto no es solo de fuerza”, señaló Cárdenas, mientras citaba como ejemplo el diálogo que sostuvo con Jonathan, un muchacho en Tumaco, Nariño.

“Yo le dije que íbamos a retomar el control del territorio, pero él me preguntó: ‘Doctor Cárdenas, ¿y de qué vamos a vivir?’. Esa pregunta hay que responderla, y no la responde Abelardo de la Espriella con su estrategia“, dijo.

Mauricio Cárdenas
El candidato presidencial Mauricio Cárdenas en entrevista con el director de SEMANA, Yesid Lancheros. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

El candidato presidencial fue consultado también por si votaría por Abelardo de la Espriella en una eventual segunda vuelta presidencial, a lo cual respondió con una frase concreta: “Tengo claro que hay que derrotar a la izquierda extrema, a Iván Cepeda”.

Y agregó: “Si él llegase a ser el candidato de la izquierda para la segunda vuelta, esa ruta no le conviene a Colombia. Esperemos que tengamos una mejor opción para enfrentar a Cepeda. Eso es lo que estamos haciendo en La Gran Consulta por Colombia, construyendo una muy buena alternativa para derrotar al petrismo. Aquí, ante todo, se trata de derrotar a Cepeda”.

Vea la entrevista completa con el candidato presidencial Mauricio Cárdenas:

YouTube video CJeb4RdTWco thumbnail

Más de Política

De izquierda a derecha: Gustavo Bolívar y Willie Colón.

Gustavo Bolívar y su particular mensaje tras la muerte de Willie Colón: “Todo para decirles que un día”

Catherine Juvinao, Adelina Guerrero y Katherine Miranda.

“Ser congresistas no les da derecho a pasar por encima de la honra”: Adelina Guerrero a Catherine Juvinao y Katherine Miranda

El presidente Gustavo Petro dio su último discurso como mandatario en la OEA.

Gustavo Petro se va contra los gremios tras respaldo a la Registraduría: “Saben que puedo provocar la unidad del pueblo y ponerlo a pelear”

Mauricio Cárdenas habla sobre Iván Cepeda.

Mauricio Cárdenas calificó a Iván Cepeda de “avestruz” y lo retó a un debate: “Salga, no se quede escondido”

Mauricio Cárdenas reaccionó a ataques de Gustavo Petro a la Registraduría.

Mauricio Cárdenas enciende las alarmas por los ataques de Gustavo Petro a la Registraduría: “Teme perder las elecciones”

Preparar un proceso para que voten más de 40 millones de colombianos en el país y en alrededor de 70 naciones en el exterior es una operación gigantesca.

¿Qué tan difícil es organizar las elecciones en Colombia? Arrancó el plan logístico para el 8 de marzo

2274

“La petrosalud mató a Kevin”: el candidato Mauricio Cárdenas arremete contra Gustavo Petro por la muerte del niño que conmovió a Colombia

La senadora Berenice Bedoya

“Nos dijo que no le iba a fiar más al Gobierno”: Sergio Mesa, exasesor de Berenice Bedoya, revela nuevos detalles de la denuncia contra la senadora

ed 2274

Santiago Osorio: hay señalamientos por presunto acoso laboral, presiones políticas y supuestas prácticas clientelistas contra el candidato a la Cámara del Pacto Histórico

Noticias Destacadas